溪邊玩水「1區域」最致命！救援成功率近0　警世神文瘋傳

▲渦流型水洞。（圖／鄧哥授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著夏季的到來，許多民眾會到溪邊戲水，而溺斃意外也跟著頻傳。救難員鄧哥就透露，水域活動最致命的莫過於「水洞（Siphon）」了，也直言巨石堆積的落差，很容易產生水洞暗流，若遭水洞吸入，溺斃的危險指數高達90%，「千萬特別小心注意。」

擁有靜態水域救生員、山搜員、救難員等執照的鄧哥提到，水洞的形成是因落石崩塌，阻擋於行水區主流之上，經過颱風豪雨的大水沖刷，砂土及小岩石都沖往下游，剩下的巨石沖不走阻擋於行水區，而這些巨石就會產生暗流及水洞。

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他直言，水洞吸入溺斃的危險指數有90%，倘若被吸入水洞中，人體卡在水洞的石縫間，救援機率幾乎為零，「水洞絕對是水域活動者的第一致命傷，所以請謹記航者的經驗。」

▲阻擋型水洞。（圖／鄧哥授權引用）

鄧哥也提醒從事動態水域活動的朋友，「凡是看見遠方的巨石堆積處，必定會有困難狀況出現，靠近巨石堆積之前，務必先找尋容易靠岸之處，上岸稍作觀察之後，判斷決定是否能安全地下航通過，或抬船高繞比較安全，渡溪時請用拋繩作為確保。」

儘管這篇專業文是去年寫的，不過最近再度被翻出，大票網友也紛紛轉傳，直呼「水洞真的很可怕，就算是膝蓋深的，踏進去也很難拔出」、「多看可長知識」、「小心謹慎！不可輕忽」、「好恐怖喔」。

【多種危險水洞】

渦流型水洞 : 最不易發現的一種，被白浪覆蓋的水流，卻隱藏著渦流般的吸力。

鄧哥表示，圖中2.4公尺長的獨木舟，有3分之2被吸進去卡住，那水洞吸力之大，8個大人也拉不起來，如果人體吸入卡住，後果將不堪設想。

▲渦流型水洞。（圖／鄧哥授權引用）

阻擋型水洞：溯溪者經常遇見的狀況，就是1顆巨石阻擋於行水區主流之上，稍加不慎就會滑倒往下沖，最後進入水洞中。

▲阻擋型水洞。（圖／鄧哥授權引用）

包夾型水洞：就是主流上有2~3顆巨石阻擋，阻擋水流之後產生水洞縫隙，這水洞就是致命傷。

▲▼包夾型水洞。（圖／鄧哥授權引用）

貫穿型水洞：整條溪流貫穿於巨石下方，巨石下方是否有縫隙可以逃生，依然未知。

▲貫穿型水洞。（圖／鄧哥授權引用）

凹槽型水洞：岩壁遭受長時間沖刷形成水下凹洞，加上主流衝擊而產生滾輪流，雖然沒有疊石水洞來得可怕，但也很難脫身。

鄧哥提到，「我朋友回憶進入此洞的感想，說被壓在岩壁凹洞下方，幾乎不見光的水底，後來利用側移往下游出水面，回到水面猛吸一口氣，頭腦一片閃白，剛剛與死神擦身而過驚險過程，似乎經歷過生死一瞬間。」

▲凹槽型水洞。（圖／鄧哥授權引用）

沖刷型水洞：因為砂積岩結構較為脆弱，經過河砂沖刷之後產生許多水洞。

鄧哥解釋道，「這是基隆河幼坑段的石林，也是曾經出事的地點，所有的水洞類型都是因由落石崩塌所造成，只有沖刷型不是，這屬於非常特殊的地形，相對的也隱藏著許多危險，基隆河十分寮瀑布下游，大華壺穴下游，幼坑古道附近的石林都能瞧見它的存在。」

►文章由鄧哥授權引用。

▲沖刷型水洞。（圖／鄧哥授權引用）