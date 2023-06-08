執行長遭控性騷擾女員工　地球公民基金會：暫停職務啟動調查

▲地球公民基金會執行長蔡中岳（圖右）遭控性騷擾，已被暫停職務並啟動調查。（圖／地球公民提供）

記者許敏溶／台北報導

曾任職環團的曾姓女子日前在臉書貼文表示，10年前曾遭現任地球公民基金會執行長蔡中岳摟腰、摸腿性騷擾，還曾召開調解會，蔡卻僅以「抱歉、不記得」回應，董事長李根政還包庇未處理，地球公民今（8日）發表聲明，指已啟動內部處理機制，並就本案展開調查，將循相應法律規定及基金會性騷擾防治制度做出處置，絕不寬貸，調查期間則暫停蔡中岳的行政職務。

台版「me too」運動持續延燒，性騷擾事件連環爆，從政壇燒向文壇、教育界與社運界，一名曾在環團工作的曾姓女子日前在臉書貼文指出，10年前蔡中岳為地球公民副執行長，也是她的直屬長官，在一次人多的會議中，蔡穿過椅子，以攔腰勾肩搭背方式，觸摸她的腰與大腿，當被觸摸時自己有挪動身體表示拒絕，但因為會議人太多，無人察覺異狀，她退無可退，幾乎是以被半摟腰形式，以頭皮發麻狀態開完整場會議。

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曾女在文中提及，曾試圖向其他同事反映，但竟得到「你確定嗎？真的有碰到嗎？」甚至是要她「相忍為國」；曾女在去年3月曾在環團界其他人士協調下進行調解會，當時擔任地球公民執行長的李根政，及當時還是副執行長蔡中岳都有出席，針對性騷擾、不當解雇、辦公室霸凌、造謠等事件調解。但在聽到她說出自己遭遇後，蔡只說：「抱歉，我真的不記得了。」而李根政則表示：「會一力承擔。」

對於曾女指控，地球公民基金會今天發布聲明，指昨晚已召開臨時董監事會，召集性騷擾申訴處理委員會，調查工作則擬由外部專家委員進行獨立調查，審慎釐清本案，後續將依申訴會的調查結果，循相應的法律規定及本會性騷擾防治制度做出處置，絕不寬貸。

地球公民表示，為避免蔡中岳因執行長職務之便而影響調查，決議暫停蔡的執行長行政管理職務，由兩位副執行長暫代之；李另董事長及陳主任則自昨日董監事會起，已迴避本會相關會議與業務，靜待調查小組的調查。