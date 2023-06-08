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陸金管總局局長：監管必須實現「全覆蓋、無盲區」

▲▼大陸國家金融監督管理總局,局長李雲澤。（圖／翻攝國家金融監督管理總局）

▲大陸金融監督管理總局局長李雲澤。（圖／翻攝國家金融監督管理總局）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸金融監督管理總局局長李雲澤8日表示，國際銀行業近期接連發生風險事件，雖對中國直接衝擊很小，但有很強的警示意義，政府始終以「時時放心不下」的責任感，穩慎化解存量風險、堅決遏制增量風險，也會下好風險前瞻防控的「先手棋」，真正實現監管「全覆蓋、無盲區」。

李雲澤在第14屆陸家嘴論壇開幕致詞時提到，中國經濟發展今年以來回升向好趨勢持續鞏固，市場需求穩步恢復，積極因素不斷增加，經濟長期向好基本面不會改變，作為全球經濟增長主引擎的地位也不會改變。

李雲澤指出，目前中家金融業運行整體平穩，風險總體可控，完全有條件、有信心、有能力牢守不發生系統性金融風險底線。

▲▼大陸國家金融監督管理總局,局長李雲澤。（圖／翻攝國家金融監督管理總局）

李雲澤強調，加強和完善現代金融監管是當前金融領域重要任務，政府將全面強化機構、行為等監管，持續整治金融市場亂像，重拳懲處嚴重違法違規行為，切實維護好金融消費者合法權益；也會持續優化融資結構、金融機構、市場和產品體系，進一步提升金融服務實體經濟。

李雲澤說，政府將著力恢復和擴大有效需求，持續優化和改善金融服務，加大新型消費和服務消費金融支持，促進新能源汽車、綠色家電等大宗消費。

最後，李雲澤還說，「我們願同國際金融界相向而行、同向發力，以更高標準、更大力度、更實舉措，積極應對風險挑戰，合力促進全球金融開放與合作，共同培育經濟復甦新動力！」

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