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穿瑜伽褲=不得體？她「1搭法」獲好評：什麼場合都能接受

▲▼瑜伽褲,內搭褲,球鞋,運動鞋,new balance,踩腳褲,穿搭。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO穿瑜伽褲時，上身一定穿長版上衣。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

瑜伽褲、內搭褲都很貼身，若襠部沒有特別設計，又沒搭配長版上衣，內褲痕可能會很明顯，甚至看得出私密處線條。就有女網友表示，她在家以外的地方穿類似的褲子，都會想辦法遮住尷尬部位，像是穿長版外套，多套一件運動短褲等等，好奇其他人接受在什麼場合看到瑜伽褲和內搭褲穿搭？

這位女網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「可以接受在什麼場合瑜伽褲和內搭褲外穿？」說她看教氣質禮儀、個人形象的老師說，瑜伽褲只能在健身房和家裡穿，逛街穿很不得體，更不用說穿去上班。

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她就分享，自己只會在天冷時在家直接穿，「在家以外的地方（包括操場、爬山etc.）一定要遮住尷尬部位」，像是穿長版外套或衛衣、多套件運動短褲、拿長袖上衣綁腰間等等，這樣就不用擔心內褲痕。至於夏天，她就絕對不穿類似褲子，「會在什麼場合瑜伽褲和內搭褲外穿（或是根本不穿這種褲子）？」

貼文掀起討論，「大學班上一堆男生都穿籃球褲來上課啊！差不多概念，舒適但沒有很正式，每天穿但是絕對沒有每天打籃球」、「看過最扯穿瑜伽褲在喪禮，可能覺得反正外面會罩那件黑袍吧」、「設計是運動用的褲子，就是運動的時候穿，就好像去菜市場買菜的時候，通常不會穿小禮服一樣。」

還有人表示，「瑜伽褲整個下半身包好的，和短褲、短裙比起來，是很保守的穿著」、「場合對不對根本沒標準」、「都可以，人家穿什麼是他自由吧」、「我不會穿出門，但別人要穿，我覺得沒差」、「有運動的人很常這樣穿呀」、「想穿的時候就穿啊！我穿去買菜，身邊女同事在周五便服日也會穿。」

其中，不少網友則是相當認同原PO的方法，「搭長版上衣，什麼場合我都能接受。不搭長版上衣，上班、會議、宴會等正式場合我不能接受」、「衣服長版一點就還好吧」、「運動場所，上完瑜伽課不換衣服，也會套長一點的上衣或外套。」

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