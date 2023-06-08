英要公布移除中製監控時間表　陸使館：反對歧視打壓

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

路透報導，作為解決與中國相關國家安全問題的最新計劃中，英國承諾從敏感的政府部門移除中國製造的監控設備，並將公布時間表。中國駐英國大使館8日回應，反對英方刻意曲解中國相關法律、歧視打壓中國企業的錯誤作法。

路透社昨報導，首相蘇納克（Rishi Sunak）去年上台後，英國政府要求政府部門停止在敏感建築物安裝與中國有關的監控攝影機。蘇納克將中國列為世界安全與繁榮的最大挑戰。

英國政府在一份緊縮採購規則提議的公告中表示，「我們也將正式發布一份時間表，規劃從敏感的中央政府地點，移除受到中國國家情報法（National Intelligence Law）約束的公司所生產的監控設備。」

公告指出，「藉著遵守這個時間表，我們為移除計劃提供保證和急切性。」不過，這份公告並未具體點出公司名稱。

據中國大陸駐英國大使館網站，使館發言人回應，「我們堅決反對英方刻意曲解中國相關法律、歧視打壓中國企業的錯誤做法。」

發言人說，「中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則、在遵守當地法律的基礎上開展對外投資合作。我們敦促英方停止政治操弄，為中國企業在英正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。」

2022年11月24日，英國政府以安全風險為由，要求各部門停止在敏感建築安裝與中國有關的監控攝像頭。大陸外交部發言人毛寧當月25日在例行記者會上回答外媒的相關提問時表示，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則、在遵守當地法律的基礎上開展對外貿易投資合作。中方堅決反對一些人泛化國家安全概念，無理打壓中國企業。將繼續密切關注有關動向，中國政府也將堅定維護中國企業的正當合法權益。