呂秋遠友人遭閨蜜尪揉胸！他列10項性騷重點　有2句話很侮辱人

▲政壇、媒體圈性騷擾事件連爆。（示意圖，與本文無關／CFP）



記者崔子柔／綜合報導

台版「#MeToo」運動持續延燒，性騷擾事件頻頻爆發，律師呂秋遠則分享發生在周遭朋友身上的案件，提出10項性騷擾事件應理解的重點，其中有2句話很污辱人。

呂秋遠昨日在臉書發文表示，一位她很尊敬的大姐雖然沒有從政，但對於民主運動相當積極，幾年前也當上了阿嬤，前天2人一起工作時，大姐詢問他性騷擾事件是否會對2024的選舉造成影響，他解釋權勢性交、猥褻、騷擾的意思後，大姐突然苦笑說，「我被騷擾了」。

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呂秋遠指出，大姐當時和認識10幾年的女性朋友2家人一起出去玩，有天朋友的老公在走下樓時，突然從後方抱住她，把手伸進內衣裡撫摸胸部，她奮力掙脫後質問，對方只說「喜歡妳很久了」，她便趕緊上車離開。

後來大姐和朋友間有些尷尬，朋友似乎也知道發生了一些事，大姐才在2人通話時淚崩，朋友則認知其丈夫已是慣犯，希望大姐原諒，並稱如果出面指控，她只能支持她先生，讓大姐決定不再與這位朋友往來。

呂秋遠則提出，若是對方提告大姐妨害名譽，他會出面進行辯護。而他針對性騷擾事件，列出10項應理解的重點：

一、性騷擾與性侵害的發生，與年齡、長相、個性、穿著都無關，請不要用各種方式糟蹋被害人，例如「長這樣、年紀這麼大，誰想騷擾你」之類的風言涼語。這很惡劣。

二、被害人沒有當場報案，有很多原因與考量，司法上也確實會將這一點列入考慮。但是，請不要把「為什麼不尋求司法協助」，跟「可見是價錢談不好」連結在一起。這很侮辱人。

三、如果被害人不願意參與性平機制，不是因為心虛，不是因為沒證據，可能是因為重複陳述、並且要走流程，真的很辛苦，很多時候，不是「我們不要算了，好不好」就可以解決的，而是她必須要很勇敢、很勇敢，才能走出這一步。

四、性騷擾的舉證很不容易，但因為通常是慣犯。姑息這一次，肯定會有下一次。所以，這次沒有辦法舉證，也會有其他人舉證。

五、嫌犯身邊的人，一定知道怎麼回事，但是，基於種種原因，他們可能會袒護這個人，別因為這樣對人性失望，因為這才是真正的人性。

六、關於性騷擾等犯罪，我們需要做的是更廣泛的性別平等教育，以及更周密的性平申訴管道與程序，能夠保護被害人。

七、當同事或下屬反映自己不愉快的經驗，我們需要做的是聆聽、信任、陪伴與支持，如果是主管，那麼更應該挺身而出，協助被害人做些什麼。

八、質疑當事人的動機，不會讓事情更好。如果受害人願意自己公布所有的情節，肯定是拿命來換，不需要去要求所謂「完美的被害人」。

九、加害人會不會被誤會？當然也會有這種情況。但是什麼話不該說、什麼事不能做，自己也可以檢討，而不是急著澄清對方有陰謀，要毀掉誰。

十、除了極少數的情況外，多數被騷擾的人，其實都可以分得清楚，什麼是騷擾，什麼是無心之過。