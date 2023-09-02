不斷更新／海葵撲台！全台颱風假一次看　花蓮明天停止上班上課

▲海葵颱風下午2時最新位置。（圖／氣象局）

（1807更新）

記者黃資真／綜合報導

海葵颱風朝台灣進逼，陸警範圍從2縣市擴大7縣市，預估暴風圈明天(3日)清晨碰觸花東，明晚氣象局預估海葵未來6小時仍會再增強長胖，威力不容小覷。明天周日、下周一(4日)颱風侵襲最明顯，風雨最劇烈，其中東部需謹慎面對颱風帶來威脅，明天中午後花東要嚴防颱風核心強烈風勢。各縣市是否停班課，《ETtoday新聞雲》為您整理掌握。

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▲海葵預計3日晚上登陸台灣東部 。（示意圖／記者李毓康攝）



北部地區

基隆市｜明（3日）尚未宣布。

台北市｜明（3日）尚未宣布。

新北市｜明（3日）尚未宣布。

桃園市｜明（3日）尚未宣布。

新竹市｜明（3日）尚未宣布。

新竹縣｜明（3日）尚未宣布。

中部地區

苗栗縣｜明（3日）尚未宣布。

台中市｜明（3日）尚未宣布。

彰化縣｜明（3日）尚未宣布。

南投縣｜明（3日）尚未宣布。

南部地區

雲林縣｜明（3日）尚未宣布。

嘉義市｜明（3日）是否停班停課，將於今晚8時之後宣布。

嘉義縣｜明（3日）是否停班停課，將於今晚8時之後宣布。

台南市｜明（3日）尚未宣布。

高雄市｜明（3日）是否停班停課，將於今晚7時之後宣布。

屏東縣｜明（3日）尚未宣布。

東部地區

宜蘭縣｜明（3日）是否停班停課，將於今晚10時前宣布。

花蓮縣｜明（3日）停止上班上課。

台東縣｜明（3日）是否停班停課，將於今晚10時前宣布。

外島地區

澎湖縣｜明（3日）尚未宣布。

連江縣｜明（3日）尚未宣布。

金門縣｜明（3日）尚未宣布。