親手做蛋糕給男友！宅配到飯店「整盒壓爛」　她哭：連收屍都沒辦法

▲原PO做了蛋糕給男友。（圖／翻攝自Dcard）



記者朱祖儀／綜合報導

有些人會在特別的日子，親手做蛋糕慶祝。一名女網友表示，男友最近過生日，於是她做了蛋糕給對方，沒想到請宅配送到指定地點，打開一看竟然被壓爛了，且吃起來還整個酸掉，讓她相當傻眼，事後打給客服還被踢皮球，不知道該如何是好。

原PO在Dcard發文表示，先前到馬來西亞時，有特別向男友媽媽請教做蛋糕的方法，最近男友生日要到了，她隨即大顯身手，一大早就去買材料、借場地，終於完成了男友最愛的胡蘿蔔蛋糕。因為生日當天他們要去台中玩，她擔心蛋糕放在車上會壞掉，於是請宅配通直接送到飯店，沒想到蛋糕寄到時，就收到飯店人員的通知，「傳來了這張令人心碎的照片」。

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▲蛋糕連同紙盒被壓爛。（圖／翻攝自Dcard）



原PO看到蛋糕連同紙盒全被壓爛，「我當下看到眼淚馬上掉下來，明明配送前還好好的，怎麼送過去就變成這樣面目全非的樣子...」。雖然她本來就猜想路面顛簸，蛋糕表面可能會受損，但沒想到連盒子都被壓爛，且放在保冷袋內，蛋糕還整個酸掉，實在無法接受，於是打電話客訴。

▲蛋糕整個被壓壞。（圖／翻攝自Dcard）



客服人員說明，一般只能送沒有內餡的蜂蜜蛋糕，且外面應該要用紙箱保護等，「當下司機打開保冷袋確認蛋糕狀況，覺得不是那種很多鮮奶油裝飾的蛋糕，所以才會收件了」，也有特別放在貨品最上面，並載去轉運中心的冰箱保存，但後續的狀況就無法確定，將會懲處司機，但不會賠償。

但原PO仍相當難過，「整個聽下來感受極差，一直在推卸責任」，坦承因為這是第一次寄蛋糕，所以思考不夠周全，沒有把蛋糕保護好，可是看到這次的運送方式，即使蛋糕符合配送規則，恐怕也會被壓壞，覺得十分受傷又求助無門，才會想PO文看看大家的意見。

不少網友看到後紛紛表示，「看到蛋糕忍不住笑了，但必須說這個非常不合理，支持你客訴」、「身為路人，看到蛋糕前後都覺得心疼」、「常常宅配鮮花，每次就算有保護措施做好，但送出去都還是提心吊膽」、「蛋糕應該很難配送吧，我覺得貨運不該收的，盒子壓成那樣真的滿扯，應該是隨便放，被其他貨物壓到」、「建議可以寫消保會申訴，有機會讓他們願意處理」、「如果只是爛掉還能說是你沒包裝好，你也有一部分責任，但還酸掉就真的很有問題欸」。

對此爭議，宅配通回應，蛋糕本是宅配不可託運之商品，司機因誤判而收下此貨配送，導致商品貨損，他們深感抱歉，將會向寄件人致歉並理賠商品，同時再加強員工的教育訓練。