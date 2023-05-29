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訂水蜜桃禮盒送到家！她打開驚見「發霉流湯」嚇傻：這誰敢吃？

▲▼訂水蜜桃禮盒宅配到家，一打開她傻眼：這誰敢吃呀？！。（圖／翻攝自Facebook／●【爆料公社】●）

▲原PO訂水蜜桃禮盒宅配到家，結果打開來有一半都爛了。（圖／翻攝自Facebook／●【爆料公社】●，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

5月開始是水蜜桃產季，有些人沒辦法到現場挑選，就會在網路上訂禮盒。但一名女網友表示，最近買了水蜜桃想要送禮，結果到貨一看，卻發現裡面有好幾顆都已經撞爛發霉，讓她看了很傻眼，直說「誰敢吃啊？」文章曝光後，不少網友點出關鍵，「太晚採收加上沒有低溫宅配才會這樣」。

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，最近訂了水蜜桃禮盒想要送禮，等了幾天貨品終於宅配到家，但沒想到打開一看，卻發現有將近一半的水蜜桃已經撞爛發霉，甚至開始流湯，讓她相當傻眼，直呼「這怎麼處理呀！退貨也不是，這誰敢吃啊？」

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▲▼訂水蜜桃禮盒宅配到家，一打開她傻眼：這誰敢吃呀？！。（圖／翻攝自Facebook／●【爆料公社】●）

文章曝光後，網友紛紛表示「新手賣家吧，沒有做好宅配該有的防護」、「水蜜桃拿來宅配！？我連現場買盒裝的都沒勇氣」、「水果送禮最好要親手挑裝盒，否則很容易買到店家的貨底」、「我們送禮都是自己親手挑選的」、「應該是賣家處理不當吧！沒有每顆包防撞的泡棉，再加上宅配車的搖晃都撞傷，可惜了」、「水蜜桃都現場挑、現場買，不敢宅配」、「發霉成這樣，這宅配也很拖時間」。

也有人指出關鍵，「跟宅配無關，這是水蜜桃已經太晚採收運送，又沒有低溫宅配造成」、「水蜜桃宅配一定要用冷藏，而且不宜太熟的果」、「這是碰撞加沒有冷藏配送所造成的結果」、「沒低溫宅配就是錯的，而且桃子都是過熟的」、「這個看來應該是常溫下才會這樣，賣家沒建議你用冷藏宅配嗎？這種天氣用常溫會這樣不意外，水蜜桃悶著很容易這樣」、「這一定商家放很久的，新鮮的水蜜桃就算兩三天沒冷藏也不會這樣，因為要常溫放軟滋味才好」。

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