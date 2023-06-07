王健壯4字回應性騷　黃揚明怒轟「慣犯」：就是不在乎

▲《上報》董事長王健壯被控性騷擾。（圖／世新大學）



記者崔子柔／綜合報導

政壇性平爭議延燒到媒體圈，日前大陸作家趙思樂稱在來台宣傳時遭「媒體大佬」性騷，作家兼資深記者房慧真昨（6）日則揭發，這位慣犯就是《上報》董事長王健壯。王健壯僅以「不予置評」4字回應，媒體人黃揚明則認為，王健壯「就是不在乎」。

房慧真指出，這位前輩一定是個慣犯，能在一桌子人前「表面上端坐」，當眾性騷擾而不被查覺，手段十分純熟，最後揭曉這位前輩就是《上報》董事長王健壯。對於這番指控，王健壯僅回應「不予置評」。

媒體人黃揚明昨晚則在臉書發文表示，王健壯回應「不予置評」，就說明了他不在乎，「從此以後，你不再是媒體圈大佬，而是性騷擾慣犯」。

▲黃揚明發文。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）



房慧真6日指控，她曾在一個文藝圈大哥大姐的飯局上，碰到新聞圈的大前輩，2人坐在隔壁，前輩的右邊則坐著一位作家，「前輩顯然和那位作家很熟識，全程十指交扣，不時有親密舉動」，她觀察到，前輩一坐下就抱著胳膊，「肘彎正抵在她乳房最肥滿的南半球外緣」，「很佩服前輩能左右開弓，左手的肘彎沒有『冷落』我」、「我酒量很好，我要清醒地觀察，他還能怎麼弄，弄多久」。

房慧真表示，把這件事說出來的原因有兩個，第一，從趙思樂發文提到「媒體大佬」的鹹豬手之後，她想新聞圈主管級以上的男性一定人心惶惶，只要沒有明確的名字，人人都有可能是色狼，她在這裡說出第一個名字，幫大家解套；第二，她認為，從前輩純熟的手法，她可判斷他是慣犯，從台灣近期的 「#MeToo」風潮開始，前輩可能在家中七上八下、寢食難安，她在這裡說出來，幫前輩解套。