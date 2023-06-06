陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車：不道歉別想走

▲浙江一名車主因私人車位遭霸占，對方卻拒絕移車，焊接鐵製警示柱將整輛車子包圍。（圖／翻攝自微博）



記者隋昊志／綜合報導

如果自己租用的車位被陌生人停了，對方還不願移車該怎麼辦？中國大陸浙江一名男子，因回家時發現自己的車位被別人霸占，多次請對方移車卻遭到拒絕，在忍無可忍之下，直接將鐵製警示柱焊接包圍住霸占車輛，並表示若對方不道歉的話，就別想將車開走。

▲浙江一名車主因私人車位遭霸占，對方卻拒絕移車，焊接鐵製警示柱將整輛車子包圍。（圖／翻攝自微博）



綜合陸媒報導，浙江紹興一名徐姓男子，日前返家時發現自己所租用的車位，遭到陌生車輛霸占，只好撥打電話與對方聯繫移車，但在2小時內聯繫次數多達6次，但對方車主先是說，該車位是公共車位，誰都可以停，自己不會去移車，直到徐男報警後，對方才說自己喝醉了，不能開車。

▲▼浙江一名車主因私人車位遭霸占，對方卻拒絕移車，焊接鐵製警示柱將整輛車子包圍。（圖／翻攝自微博）



由於霸占車位的車主遲遲不肯將車移走，隔日徐男便找工人將鐵製警示柱直接焊接在車位四周，將霸占車輛直接擋住，並氣憤地表示，希望對方公開道歉，否則就別想走。

▲浙江一名車主因私人車位遭霸占，對方卻拒絕移車，焊接鐵製警示柱將整輛車子包圍。（圖／翻攝自微博）



湖南聯合創業律師事務所律師劉研表示，當業主購買車位後，車位就屬於個人所有，業主具有使用權，且該權利具有排他性，其他人未經許可不能使用該車位；在排他使用的情況之下，當自家車位被他人占用時，業主可找負責管理的物業公司，制止車主的侵權行為，如不能及時解決的話，業主可以選擇鎖車，但不能夠破壞車輛。