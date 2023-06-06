公務員請注意！　今年起財產申報多「虛擬通貨」列財產隱匿重罰

▲今年起財產申報多「虛擬通貨」列財產，隱匿重罰。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著近年來，虛擬通貨蓬勃發展，考量洗錢風險，政府已將「虛擬通貨平台及交易業務事業」納入洗錢防制範疇。同時，從今年起將「虛擬通貨」將納入公職人員財產申報法應申報項目，若故意隱匿最重可罰400萬元，公務員要特別注意！

有鑒於虛擬通貨亦具有相當財產價值，且具有匿名性、易於跨境流通，並採去中心化方式運作，使用者無需傳統金融機構介入便可完成交易等特性，易被不法人士用作洗錢及資恐工具，像是比特幣、乙太幣及幣安幣等，皆為現在常見的虛擬通貨法務部廉政署在今（112）年2月15日宣布，已積極研議將虛擬通貨納入《公職人員財產申報法》應申報財產之範圍，可望於今年11月的定期申報上路。

未依法申報者，可罰20萬元至400萬元罰鍰。新政上路，桃園市政府民政局為提升員工法紀觀念，聯合秘書處、桃園區公所，6日上午在桃園區公所舉辦公職人員財產申報法、利益衝突迴避法講習。民政局長劉思遠表示，財產申報是為了讓民眾了解公務員的財產狀況，避免濫用職權、謀私利的情況發生，達到透明、預防貪腐目的。

今天講習邀請監察院的劉蘭生秘書及劉維倫專員擔任講座，針對公職人員財產申報法、利益衝突迴避法進行實際案例研討，共有70多人出席。民政局副局長于建國也到場勉勵，鼓勵同仁在業務繁忙之際，仍要在崗位上勇於任事，也希望透過講習深植同仁法紀觀念，避免因為不諳規定而受到處罰。