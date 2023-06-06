百萬網紅波特王開撕前東家　被列8大罪狀挨告誹謗...結果出爐

▲波特王拍自清影片反擊前公司。（圖／翻攝自臉書／波特王好帥）

記者陳宏瑞／高雄報導

百萬網紅「波特王」（Potter King，本名陳加晉）與前老闆Mars火星叔叔李洋在去年鬧翻，雙方互指造謠，波特王拍影片自清，前公司聚暘媒體也列出8點罪狀，向法院提出誹謗告訴。高雄地院審理後，認為波特王拍攝的「澄清不實言論」、「海水退了」兩支自清影片中，提供的證據都能證實他言論的真實性，因此判波特王無罪，全案還可上訴。

網紅波特王陳加晉在指控前經紀公司聚暘新媒體違約欠款後，槓上前老闆「火星叔叔」李咸臻（原名：李秋良），起因於2021年10月間，陳與李產生嫌隙，陸續拒絕聽從前經紀公司指揮，去年6月更直接閃離前經紀公司，還和李隔空互嗆，甚至拍影片自清。

▲Mars火星叔叔開直播邀波特王當面對質。（圖／翻攝自Facebook／波特王、Mars火星叔叔）

判決指出，李咸臻不滿波特王在「澄清不實言論」、「海水退了」2支自清影片中，提到「小粉紅時事影片被前老闆限制拍片數量」、「前公司利用我的肖像來賺錢」、「Youtube頻道分潤公司沒分到錢」、「波特王幫公司賺上億」、「前老闆買了四間房子，兩間辦公大樓的辦公室，還換了一台賓士休旅車」、「業配款項沒給，公司還是欠我錢」、「長達512天公司都沒有將原本該按月分潤的款項給他」及「買房爭議」等8項內容，與事實不符，已構成誹謗。

法官審理時發現「小粉紅時事影片」部分，根據雙方的對話紀錄，李咸臻確實有希望陳能減少拍攝影片數；「肖像賺錢」部分，波特王雖然每月領1萬2千元幫公司當「形象店長」，但販售商品的分潤他確實沒有拿到；「Youtube頻道分潤」部分，前公司總監出庭作證，指老闆有指示波特王的頻道收益和公司旗下藝人不同，直接由波特王領走，不用再跟公司分潤，因此波特王影片中所說的話為真。

至於「聚暘欠錢」的部分，也確認大陸公司已把業配款項滙給聚暘分公司，但公司入帳後確實沒把錢分潤給波特王，因此根據相關事證，法官認為波特王2支自清影片中的言論大多有所根據，因此判波特王無罪，全案還可上訴。