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蔡阿嘎炎上到日本！日媒也報導　日網友怒：請不要再來

▲▼蔡阿嘎道歉聲明。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎拍攝影片道歉，卻被認為「沒有誠意」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

記者王佩翊／編譯

台灣YouTuber蔡阿嘎日前前往日本拍攝新片「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，然而由於語帶嘲諷且造成店家困擾等行為，隨即遭到台灣網友砲轟，儘管蔡阿嘎與團隊已經下架影片並道歉，但是相關影片已經傳到日本當地，不但在日網被炎上，甚至還在6日上午登上日本新聞。

蔡阿嘎在片中評比了「吉野家」、「名代富士そば」、「Denny's」、「肯德基」、「なか卯」等5家日本餐廳，但卻在店內高聲批評店家，甚至還稱，「沒關係他們聽不懂中文」，被台灣網友認為太過失禮、不尊重人。新片更新後隨即引發爭議，砲火越演越烈，蔡阿嘎最終下架影片，並2度發表聲明道歉。

然而蔡阿嘎的道歉影片與聲明還未成功澆熄台灣網友的怒氣，相關影片就被傳到日本，不但在日本網路被炎上，甚至還在6日登上日本新聞節目めざまし8。對此，也讓台灣網友砲轟，「真的太丟臉。」

日本富士電視台新聞節目めざまし8於6日上午以「『日本5家超難吃店家』影片引砲轟，台灣YouTuber謝罪」為題進行報導。對此，日本推特網友紛紛表示，「他根本不是為了想要評比，只是為了流量」、「希望這個YouTuber不要再來日本」、「我超喜歡台灣，看到這個新聞讓人感到很遺憾。口味這種事，本來就因人而異，我也有不喜歡的台灣食物，但是絕對不會做這種愚蠢的事」等。

另一方面，也有人質疑，蔡阿嘎如果真的有誠意道歉，是否要在謝罪影片附上日文字幕。蔡阿嘎日前緊急下架影片並鞠躬道歉，但仍無法完全止血，面對事件持續延燒，他今（6日）早以文字方式，鄭重發出聲明再度道歉，「造成不舒服的觀感，完全是我的疏失及錯誤，容我鄭重再次道歉。」

▼有台灣網友在臉書社團「日台交流広場」分享，自己在日本新聞節目看到相關報導。（圖／翻攝自日台交流広場）

▲▼蔡阿嘎新片炎上到日本！日媒也報導　日網友：請不要再來。（圖／翻攝自日台交流広場）

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