南韓參選2024聯合國安理會非常任理事國　結果今晚揭曉

▲聯合國安理會5月15日討論俄烏戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

聯合國大會將於美東時間今（6）日上午10時（台灣時間晚間10時）選出5個安理會非常任理事國，其中南韓為亞太地區唯一參加競選的成員國，若192個聯合國成員國皆出席投票，則至少需要獲得3分之2的票數才能入選，若成功選上，將是2013年出任非常任理事國以後，睽違11年再度入選。

根據《韓聯社》，聯合國安全理事會將選出2024至2025年的5個安理會非常任理事國，參選國家中亞太地區僅有南韓、非洲則有2國（阿爾及利亞、獅子山）、拉丁美洲和加勒比海地區僅有蓋亞那、東歐地區則須從斯洛維尼亞和白俄羅斯選出一國代表。

其中，南韓雖然沒有競爭對手，但必須從192個聯合國成員國中獲得3分之2票數、128個國家支持，才能夠入選聯合國安理會2024至2025年任期的5個非常任理事國之列，而若在第一輪投票中沒有獲得所需票數，則須反覆進行投票，直到獲得所需票數為止。

儘管南韓是唯一一個代表亞太地區參選的國家，因此非常有機會當選下一屆聯合國安理會非常任理事國，不過隨著美中兩大國競爭加劇、俄羅斯侵略烏克蘭、北韓（朝鮮）核武導彈威脅等問題浮現，全球逐漸形成「新冷戰」的局勢，在兩大陣營（美日韓、中俄朝）各自歸隊的情況下，南韓若要取得壓倒性的票數，恐怕相對之下較為困難。

一旦南韓獲得128張票、成功當選非常任理事國，則為2013至2014年以後，睽違11年再度入選非常任理事國之列，也是1996至1997年首度擔任非常任理事國之後的第三屆任期。

報導指出，聯合國安理會非常任理事國負責維持全球和平與安全，南韓能夠在過去30年來第三度出任，顯示南韓在國際上的地位有顯著提升，而一旦能夠成功出任，將有機會和常任理事國美國、以及2023至2024年的非常任理事國日本在安理會上構築美日韓陣線。

另外，東歐地區必須從斯洛維尼亞和白俄羅斯之間選出一國擔任非常任理事國，被認為是西方陣營對上俄羅斯的代理戰爭。

聯合國安理會一共有15個理事國，其中5個常任理事國為美國、中國、俄羅斯、英國、法國，其餘10國則為非常任理事國，阿爾巴尼亞、巴西、加彭、迦納、阿拉伯聯合大公國任期至2023年底，至於厄瓜多、日本、馬爾他、莫三比克、瑞士任期則至2024年底。