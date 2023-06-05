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陸軍官校生手作「太陽能戰術背心」　鄉民點出1原因會變活靶

▲▼陸軍官校生手作「太陽能戰術背心」引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人 ）

▲陸軍官校生手作「太陽能戰術背心」引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人 ）

記者林彥臣／綜合報導

「國防部發言人」為了搭上6月5日是「世界環境日」的話題，在臉書上發表國軍推動節能減碳上所展現的成效，其中陸軍官校生手作「太陽能戰術背心」，引發許多討論，PTT鄉民轉載後甚至直接點出「太陽能戰術背心」在實戰的時候，將會變成活靶。

「國防部發言人」在臉書上發文，以中科院、三軍總醫院、陸軍官校三個單位作為「世界環境日」的範例，其中關於陸軍官校的部份提到，「陸軍官校『國防綠能實踐基地』推廣國防綠能教育、發展和應用，培育國軍綠能軍事應用人才」。

【????國軍綠能實踐不缺席 為淨零轉型貢獻心力！】 #環境教育由我來接棒 明天6/5是世界環境日，#2050淨零轉型，國軍也積極推動節能減碳，在不同領域中展現成效！ ???? #中科院 研發有效降低環境汙染，使能源再生利用的社區型綠電系統...

國防部發言人發佈於 2023年6月3日 星期六

相關貼文被轉貼到PTT軍武板（Military）後，網友在推文中討論表示，「先不講耐用，光反光就是活靶」、「站哨時很好用，你不懂啦」、「還好不是太陽能手電筒或要你命三千」、「行軍時可以發電，好棒喔」、「太過僵化封閉的體系就會搞出這種完全符合上層命令要求、但根本沒有可行性的荒謬產品。」

▲▼美軍也作過在裝備上加裝太陽能板的實驗。（圖／翻攝自U.S.army）

▲美軍也作過在裝備上加裝太陽能板的實驗。（圖／翻攝自U.S.army）

但也有網友持不同意見表示，「太陽能充電也有其強項，但不用做成背心就是了」、「腦洞大開很好啊，不然你要死板的黃埔腦當軍官」「徒步旅行登山就有商品化的太陽能板，不需要對自己的國防，膝反射的嘲諷」、「這種東西就當學生的創意勞作看就好了，一堆科技概念車也沒真的量產啊」。

另外也有網友貼出報導顯示，美國與澳洲陸軍，其實也作過類似的太陽能板實驗，在背包或鋼盔上貼太陽能板，證明陸軍官校生的想法，也並非全然天馬行空的幻想。

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