俄軍「天下第一快戰機」墜毀網路瘋傳　發動機起火飛官緊急彈射

▲俄軍米格-31(MiG-31)墜毀畫面瘋傳。(圖/翻攝自Twitter/@Fighterman_FFRC)

記者林彥臣/綜合報導

俄烏戰爭持續超過1年,不過美國媒體《The Drive》的「戰區」專欄(The War Zone)3日報導指出,近日在網路上瘋傳一段俄軍「天下第一快」戰機米格-31(MiG-31)墜毀的畫面,不過這個墜機畫面,其實發生在俄烏開戰之前。

報導指出,這段未註明日期的影片發佈在「俄羅斯戰鬥轟炸機」Telegram頻道上,米格-31墜毀的過程,都被僚機給記錄下來。

片中可以見到,米格-31的發動機已經起火,起落架也已經放下,飛官明顯無法操控戰機,所以緊急彈射逃生,隨後失控的米格-31就墜毀在一處野外空地上,引發猛烈爆炸並產生蕈狀雲。

報導指出,同款的米格-31今年4月在摩爾曼斯克(Murmansk)也發生墜毀,兩起墜毀事件的原因非常相似,在墜毀前都發生發動機起火的情況。

Fighterbomber posted video disclosing the crash of a Russian MiG-31 that happened before the 'Special Military Operation'



The MiG suffered an in-flight fire, unable to save the plane the crew ejected, aircraft tumbles down and crashed into a hill: all captured on camera by his… pic.twitter.com/Lqd1ZAnCg3