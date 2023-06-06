俄軍「天下第一快戰機」墜毀網路瘋傳　發動機起火飛官緊急彈射

▲俄軍米格-31（MiG-31）墜毀畫面瘋傳。（圖／翻攝自Twitter／@Fighterman_FFRC）

記者林彥臣／綜合報導

俄烏戰爭持續超過1年，不過美國媒體《The Drive》的「戰區」專欄（The War Zone）3日報導指出，近日在網路上瘋傳一段俄軍「天下第一快」戰機米格-31（MiG-31）墜毀的畫面，不過這個墜機畫面，其實發生在俄烏開戰之前。

報導指出，這段未註明日期的影片發佈在「俄羅斯戰鬥轟炸機」Telegram頻道上，米格-31墜毀的過程，都被僚機給記錄下來。

片中可以見到，米格-31的發動機已經起火，起落架也已經放下，飛官明顯無法操控戰機，所以緊急彈射逃生，隨後失控的米格-31就墜毀在一處野外空地上，引發猛烈爆炸並產生蕈狀雲。

報導指出，同款的米格-31今年4月在摩爾曼斯克（Murmansk）也發生墜毀，兩起墜毀事件的原因非常相似，在墜毀前都發生發動機起火的情況。

Fighterbomber posted video disclosing the crash of a Russian MiG-31 that happened before the 'Special Military Operation'



The MiG suffered an in-flight fire, unable to save the plane the crew ejected, aircraft tumbles down and crashed into a hill: all captured on camera by his… pic.twitter.com/Lqd1ZAnCg3 — Fighterman_FFRC (@Fighterman_FFRC) June 3, 2023

米格-31系列是目前世界上飛行速度最快的戰鬥機和截擊機，最大速度可達2.83馬赫（3467Km/h）海平面爬升率330公尺/秒，是一款雙座型全天候超音速遠程截擊機。