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全國唯一小學到大學課程博覽會將登場　台積電人資中心處長開講

▲「全台首學課程博覽會-2023創新*跨域*未來」，10日上午9時即將在成大中正堂舉行，黃偉哲市長、成大陳玉女副校長、教育局長鄭新輝，邀請全國親師生共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「全台首學課程博覽會-2023創新*跨域*未來」，10日上午9時即將在成大中正堂舉行，黃偉哲市長、成大陳玉女副校長、教育局長鄭新輝，邀請全國親師生共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第五屆「全台首學課程博覽會-2023創新*跨域*未來」，6月10日上午9時即將在國立成功大學中正堂舉行，黃偉哲市長、成功大學陳玉女副校長、教育局鄭新輝局長出席5日行前記者會，邀請全國親師生共同參與。

▲「全台首學課程博覽會-2023創新*跨域*未來」，10日上午9時即將在成大中正堂舉行，黃偉哲市長、成大陳玉女副校長、教育局長鄭新輝，邀請全國親師生共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南首創線上直播說課型式，疫情期間建立公版直播教學創下千萬觀賞人次，今年更連結小中高大，引進大學資源與中小合作發展課程，是全國首創跨域課程研發行動。本屆主題「創新、跨域、未來」，將展現於112攤教學互動區、60位教師線上說課、18校學生發表三大區，精彩可期，參與課程博覽會者也可參加「集章活動抽iPad、禮券」。

黃偉哲市長表示，《泰晤士高等教育特刊》公布2023世界大學影響力排名，成功大學再邁進，今年很高興能在成功大學辦理。本次課博會教學互動區分為三大主題「創新、跨域、未來」及9個面向，展現112個攤位。

在創新方面，可以品嘗文和實小的「鳳梨後宮傳」、東山國小「米食飄香」滋味，在地的下營國小「上帝廟大搜查」，以及台南二中的「Anter螞蟻研究所」，設計陷阱抓了全校各角落的螞蟻，才發現校內至少養出6種螞蟻。在跨域方面，有六甲國中「當延平郡王遇上海賊王」、在未來方面，麻豆國中的「輕功水上漂」可以勾起童年回憶。課程博覽會讓各校特色課程在成大「華山論劍」，也展現台南近年來教育創新的活力。

▲「全台首學課程博覽會-2023創新*跨域*未來」，10日上午9時即將在成大中正堂舉行，黃偉哲市長、成大陳玉女副校長、教育局長鄭新輝，邀請全國親師生共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大陳玉女副校長肯定安南國中學生記者會開幕式雙語介紹，穩健台風及清晰的表達充分展現中小學教學創新、跨域、未來的翻轉教學力，現場新進國小等校所展現的教學成果也相當亮眼。成大首次參與並策展校內許多跨域、跨階段的教學團隊課程，期待透過跨階段多元的創新教育內涵，讓市民看到新世代課程教學的活潑多元的様貌。

教育局鄭新輝局長表示，今年開幕講座邀請台積電人力資源營運中心張進益處長主講「人才決勝未來」，從產業界看人才的需求，提出對教育界的期待。台南市小中高各級學校，有多所學校與成大各學系合作進行的專案計畫課程成果，也展現在今年的教學互動區，豐富化的課程博覽會教學互動區一年比一年精彩。

鄭新輝局長說，面對AI世代的來臨，知識獲取的管道，已不限於學校，還有各式各樣的學習平台，不受時空及年齡限制，隨時隨地皆可學習，創造更便捷的學習資源及網路平台已日受重視，未來的人才需具備積極學習、科技運用、溝通表達、創新思考、跨科際及文化能力，今年全台首學課程博覽會推出的「創新、跨域、未來」9個面向主題，包括「創新產業、創新在地、創新思維；跨融文化、跨縱古今、跨越系統；未來移動、未來設計、未來學習」將充分展現這些素養課程內涵。

▲「全台首學課程博覽會-2023創新*跨域*未來」，10日上午9時即將在成大中正堂舉行，黃偉哲市長、成大陳玉女副校長、教育局長鄭新輝，邀請全國親師生共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場中，新進國小展出「糖福VR展創藝」，利用VR科技呈現傳統印刷廠的技術；新興國中「夜市人生」運用雷切及3D列印，重現傳統童玩；台南高工以美術、國文、板金、鑄造、資訊五科發展出「詩文藝術與網路科技」特色課程；成大工程科學系游濟華教授則帶領學生開發「玩轉物理，趣味防災」以學術解決生活問題，課程精彩又推陳出新。讓大家對於6月10日的課程博覽會，都充滿期待。

教育局表示，凡參與本屆博覽會集滿20個章，包含互動區攤位、線上亮點教師說課、學生發表等，即可參加現場抽獎活動，最大獎為iPad10台、百貨公司禮券20份，誠摯邀請所有親、師、生共襄盛舉，一起見證不同教育階段，大學、普技綜高、國中、國小課程發展歷程與豐富成果。

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