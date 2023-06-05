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看大膽能帶我們飛多遠！馬爹利「名仕」攜手亞洲巨星彭于晏　一同舉杯慶祝勇敢一躍！

 ▲▼馬爹利,彭于晏,名仕。（圖／馬爹利提供）

消費中心／綜合報導　圖／馬爹利提供

釀造本身就是場冒險。每一次蒸餾、酒桶內熟成，頂級的干邑在製作過程中，總要不斷積累沈澱，同時在傳統中追求突破，才能領銜最佳風味。就如同身處在快速變化的時代裡，唯有勇敢面對挑戰，才能大膽劃出天際，為所有人領航！深知飛翔前的第一躍總是最難的挑戰，屹立逾三個世紀的法國頂級干邑品牌馬爹利（Martell），以創辦人尚・馬爹利（Jean Martell）踏遍世界尋找完美生命之水、不斷突破工藝極限的創新精神，終造就馬爹利細緻優雅又極富層次的絕美風味，與豐富多樣的經典干邑酒款。

▲▼馬爹利,彭于晏,名仕。（圖／馬爹利提供）

而繼影帝梁朝偉為馬爹利藍帶代言人後，今更迎來同樣擁有精湛演技的亞洲巨星—彭于晏，擔任全新馬爹利名仕與藍淬燕代言人，詮釋「人生是場飛翔」的品牌宣言，在品牌微電影中講述突破困境後攀向巔峰的故事，激勵人心！

從開朗男孩到亞洲巨星，彭于晏20年演藝路詮釋「飛翔」精神

「飛翔前的第一躍總是最難的，我選擇大膽邁出去。」彭于晏分享這句話頗能解釋他的演藝生涯，總是無畏接受挑戰，發掘自己更多的可能性。20歲不期然的成為電視劇演員，不過三年光景，又投入了電影事業，如今貴為亞洲巨星的他，其實成長過程中也遭遇不少艱難，無論是童年時期移民加拿大，小小年紀便得面對異國他鄉的文化衝擊與生活挑戰；又或是進入演藝圈後，曾歷經高潮與低谷的蟄伏時刻，讓他更懂得珍惜每一次躍起的機會。

▲▼馬爹利,彭于晏,名仕。（圖／馬爹利提供）

回顧彭于晏的影史經歷，在電影《六號出口》中，以青春不羈的形象嶄露頭角；《聽說》中展現暖男特質，開始發光；終於在電影《翻滾吧！阿信》中突破框架演出，憑著每天逾10小時、為期超過8個月的扎實苦練，淋漓展現體操選手的體格、技藝與精神，也讓觀眾們認識到彭于晏陽光外型下的驚人意志，與在不同的角色之中磨練出的細膩演技。

▲▼馬爹利,彭于晏,名仕。（圖／馬爹利提供）

收穫超高人氣之後，彭于晏更認真對待每一個角色，並不斷追求突破，像是電影《激戰》讓他學會了綜合格鬥、巴西柔術和泰拳；《破風》裡自行車選手的角色帶著他考到場地專業賽車手證；《緊急救援》災難片中則飾演消防員，一再挑戰體能極限，展現無所畏懼、戰勝自我的積極態度，也讓他的每一次出演，都能造就深植人心的角色。而他闖蕩演藝圈20逾年，從開朗大男孩蛻變成國際級演員的過程，更完美體現「人生是場飛翔」的精神。

「每一次進入一個角色的過程對我來說都是一次探索式的飛翔。做足準備起飛，朝向目標前進，途中可能會逆風，也可能偶爾迷失，但對我來說都是獨一無二無法複製的寶貴經歷。」彭于晏形容道。

▲▼馬爹利,彭于晏,名仕。（圖／馬爹利提供）

馬爹利攜手彭于晏與導演夏永康，無畏迎向挑戰，大膽突破

被譽為「王家衛御用」的夏永康，為傳奇影帝、影后們留下無數儷影，總能明白電影人內心的轉折、深沈自省與突破。從大男孩蛻變成亞洲巨星，確實是場挑戰自我的漫長旅程，夏永康以此為靈感，精確捕捉彭于晏與內在的對話。微電影中，彭于晏面對重重關卡，與內心的恐懼直球對決，選擇勇敢一躍，飛向成功。

▲▼馬爹利,彭于晏,名仕。（圖／馬爹利提供）

而在現實生活中遇到難關，彭于晏也堅定的表示「我覺得人生是由很多很多次飛翔組成的，不大膽去追一次就無法知道我們有機會到達哪裡。希望我們永遠都有再次起飛的勇氣，看大膽能帶我們飛多遠！」如此充滿從容與自信的態度，激勵新一代干邑愛好者踏出舒適圈，創造自己的道路，讓更多人追隨！ 

馬爹利名仕推嶄新包裝，光影流動間閃耀全新能量，宣告人生是場飛翔

從容自信的彭于晏，不斷追尋自我突破，直至影壇留名，在微電影中與之交會的佳釀，自然是馬爹利明星酒款名仕（Martell Noblige）。名仕優雅，飽滿的風味，深受東方人喜愛。溯其根源，是馬爹利早在1858年由西方首度將干邑引進中國，其細緻香氣與多層次滑順口感，立即帶動干邑在亞洲區的盛行，也因此誕生了馬爹利名仕。專為亞洲品飲者而生的名仕，精選大、小香檳區超過150種生命之水調和而成，不僅超越V.S.O.P.等級，其馥郁又清新的果香中帶有多樣的木質調香氣，口感如絲綢般柔順香醇，風味優雅平衡，更與亞洲飲食文化達到完美契合，深受品飲者喜愛。

看大膽能帶我們飛多遠！馬爹利「名仕」攜手亞洲巨星彭于晏～一同舉杯慶祝勇敢一躍！(圖 品牌）

呼應品牌大膽開創的靈魂，今年馬爹利也大刀闊斧地推出名仕全新包裝，外盒以經典馬爹利藍為主調，並以富有現代抽象風格的燙金線條與金色手書Noblige，設計大膽搶眼！帶有流線感的時尚瓶身與象徵馬爹利品牌精神「人生是場飛翔」的雨燕浮雕，光影流動間，彷彿與巨星互相輝映，閃耀著蓄勢待發的飽滿生命力！

▲▼馬爹利,彭于晏,名仕。（圖／馬爹利提供）

以馬爹利名仕舉杯，慶祝每一次飛躍巔峰

在拍攝過程中，彭于晏表示，每一次的挑戰突破後，他喜歡和朋友們一同分享喜悅，「我很喜歡和朋友一同分享的感覺，會讓我們聚在一起的時刻更加快樂也更有氣氛，或者是我需要放鬆一點的時候，也會和名仕一起。」

▲▼馬爹利,彭于晏,名仕。（圖／馬爹利提供）

藍淬燕跨越干邑與威士忌界限，呼應昂揚的創新精神

同樣能和彭于晏多變角色互為映照，被譽為跨界酒款的馬爹利藍淬燕（Blue Swift）更是體現「人生是場飛翔」的經典。原來，馬爹利不僅是首個將干邑引進中國的品牌，也是率先將干邑運抵美國的酒廠。為了致敬這重要里程碑，馬爹利於2017年推出全球首款以V.S.O.P干邑為原酒，再在美國波本威士忌桶中二次熟成的酒款，首度打破干邑與威士忌的界線，更完美體現馬爹利領先時代、創新工藝的無畏精神。

橡木桶過桶，本就是威士忌常見的製酒工法，如今在果香馥郁的干邑上體現，讓看似衝突的味道，交織碰撞，彼此對稱映照出全新口感。藍淬燕在果香芬芳中，層次展現烤橡木桶的木質調香氣，如此劃時代的嘗試，成功在製酒史上翻開新的一頁。

看大膽能帶我們飛多遠！馬爹利「名仕」攜手亞洲巨星彭于晏～一同舉杯慶祝勇敢一躍！(圖 品牌）

馬爹利極致工藝傳奇 打造無可取代的傳奇干邑

提到創新工藝，便不得不提到1912年由馬爹利創辦人的曾孫愛德華・馬爹利（Edouard Martell）憑著他獨到的眼光和突破框架的精神，創造出馬爹利的經典之作藍帶（Cordon Bleu）。藍帶被譽為世界第一瓶有自己名稱的X.O.干邑，擁有來自超過200種的邊緣區生命之水，細膩圓潤的豐富口感，蘊含水果和摩卡咖啡的香調，略帶紫羅蘭香氣，擁有絕無僅有的個性與香氣，因此也被譽為無法複製的傳奇干邑，完美展現了馬爹利藍帶的迷人風範！去年更迎來110周年推出全新包裝，延續馬爹利藍帶獨特不凡地位。

而在干邑的世界中，X.O.不外乎是所有酒廠對「頂級」的最佳詮釋。2005年馬爹利延續創辦人Jean Martell的精神，打造了兼具力道渾厚與優雅醇香的馬爹利X.O.，完美平衡高比例的大香檳區與馬爹利最引以為傲的邊緣區生命之水，胡椒香氣與堅果氣息揉合悠悠木質調，尾韻透著無花果與紅莓的溫潤果香和花香，馬爹利X.O.完美呈現大香檳區生命之水的精細，更是品牌極致釀造工藝的最佳代表。

馬爹利橫跨三百年的製酒史持續閃耀，從優雅細緻的名仕、跨界珍藏的藍淬燕、經典不墜的藍帶，到頂級醇厚的X.O.，都是不斷傳承淬煉、發揮突破創新精神，才能持續開創經典酒款，也完美詮釋了馬爹利在不斷飛翔的旅程中成就不凡的故事！

▲▼ 馬爹利 。（圖／品牌）

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