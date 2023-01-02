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馬爹利攜手影帝梁朝偉　超越自我演繹「人生是場飛翔」！更喜迎兔年推出新年限量雙禮盒

▲▼ 馬爹利攜手影帝梁朝偉　超越自我演繹「人生是場飛翔」！更喜迎兔年推出新年限量雙禮盒 。（圖／品牌）

▲馬爹利攜手雙影帝演繹「人生是場飛翔」。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

創立已超過300年的馬爹利（Martell），是全球歷史最悠久的頂級干邑酒廠。三個世紀以來，馬爹利憑藉著獨到的釀酒工藝，打造出高雅、細緻且口感滑順的優質干邑，在全球市場廣受消費者歡迎。這份精彩的成就履歷，並沒有讓馬爹利因此自滿，反而更積極在傳統上淬鍊創新、無懼追夢；如同馬爹利以「人生是場飛翔」彰顯品牌精神，唯有迎風飛越一座座更高的山頭，才能持續開創新的成就與風采！

一旦嘗過干邑，你就很難不成為它那迷人優雅的信徒。事實上，干邑獨有的優雅都來自於無數「生命之水」（Eau de Vie）的融合調配；而其中最善於演繹這份頂級工藝的品牌，當屬擁有最豐富歷史的馬爹利。

飛越三世紀　馬爹利不斷突破創新　多款頂級干邑廣受品飲者愛戴

▲▼ 【飛向新高峰專題】馬爹利邀你翱翔　飛出人生另一頁經典 。（圖／品牌）

▲馬爹利位在干邑的Chanteloup莊園，乘載了品牌超過300年的輝煌歷史。

飛越三個世紀，馬爹利自1715年由貴族尚‧馬爹利（Jean Martell）創廠以來，便不斷更新改良，研發出一套獨特釀酒技術，製作出高雅、細膩的頂級干邑，極致品質迅速廣受品飲者愛戴。其中最為人稱道的，便是完美結合淡雅花香、馥郁果香與滑順細膩的口感。這樣的極致風味可歸功於馬爹利釀造干邑的堅持：嚴選指定葡萄品種Ugni Blanc（白玉霓）；偏好邊緣區（Borderies）所產的生命之水，稀少而珍貴，造就了馬爹利干邑芳醇飽滿的經典花香風味；進行兩次蒸餾淬煉，完整瀝除果渣，酒品高雅細膩；使用法國細紋托賽橡木桶陳年，賦予酒體美麗的琥珀色，更讓酒液綻放難以比擬的優雅香氣與滑順口感。

▲▼ 馬爹利攜手影帝梁朝偉　超越自我演繹「人生是場飛翔」！更喜迎兔年推出新年限量雙禮盒 。（圖／品牌） 

▲馬爹利嚴選指定葡萄品種Ugni Blanc（白玉霓），進行兩次蒸餾淬煉，完整瀝除果渣，釀造出高雅、細膩的頂級干邑。

不僅堅守獨特繁複的釀酒工藝，馬爹利更不斷在傳統上淬鍊創新，以大膽無畏、敢於追夢的精神追求突破，寫下無數重要的歷史時刻。1783年美國獨立簽屬《巴黎條約》，備受讚譽的馬爹利成為第一個將干邑運抵美國的品牌。為紀念這段里程碑，馬爹利於2016推出全球首款以V.S.O.P干邑為原酒，並在美國波本威士忌桶中二次熟成的劃時代產品——藍淬燕（Blue Swift）。這項創新之舉，讓原本柔順圓潤、帶有蜜餞與李子等香氣的干邑，吸收來自波本桶的烤橡木尾韻風味，大膽跨越干邑與威士忌的界線，也充分展現了馬爹利勇於創新的品牌精神。

▲▼ 馬爹利攜手影帝梁朝偉　超越自我演繹「人生是場飛翔」！更喜迎兔年推出新年限量雙禮盒 。（圖／品牌）

▲身為第一個進軍美國的頂級干邑品牌，馬爹利推出將V.S.O.P二次熟成於波本桶，大膽跨越干邑與威士忌界線的藍淬燕，象徵著馬爹利在傳統上不斷創新的精神。

不只於此，1858年馬爹利更持續突破推進，將干邑由西方帶到東方，首度引進中國，其優雅、飽滿的風味，迅速帶動了整個大中華區干邑的盛行，馬爹利名仕（Noblige）因而誕生。這款佳釀可說是馬爹利針對亞洲市場而設計，突顯品牌勇於突破的領銜精神，風格也與亞洲飲食文化相當契合。馬爹利名仕精選干邑四大產區多種干邑，超越V.S.O.P等級，在檸檬、李子、水梨等輕柔果香中帶有香草、焦糖等風味，最後收束於多層次的木質調香氣與絲綢般的柔順口感，非常適合搭配中式餐點，尤其能完美帶出海鮮的鮮甜和多汁，也因此一舉在亞洲蔚為風潮！

▲▼ 馬爹利攜手影帝梁朝偉　超越自我演繹「人生是場飛翔」！更喜迎兔年推出新年限量雙禮盒 。（圖／品牌）

▲馬爹利首度將干邑引進中國，帶動了亞洲的干邑風潮，為完美搭配亞洲餐飲風格，講求輕柔香氣與絲滑口感的名仕應運而生。

在干邑的世界中，悉數以超過百種生命之水調配而成的XO，是所有酒廠對「頂級」一詞的最佳詮釋。2005年，馬爹利為延續創辦人Jean Martell的精神，融合了傳統及當代的頂級干邑釀造工藝，完美平衡高比例的大香檳區與馬爹利引以為傲的邊緣區生命之水，打造出兼具雄勁力度與優雅醇香的馬爹利XO。柔和的胡椒香氣與堅果氣息融合了清雅宜人的淡淡檀香，悠長飽滿的尾韻中則隱隱透著無花果與紅莓的圓潤果香和花香，馬爹利XO醇厚香調盡情呈現大香檳區生命之水的精緻細膩，無疑是品牌極致工藝與至高品質的完美展現。

▲▼ 【飛向新高峰專題】馬爹利邀你翱翔　飛出人生另一頁經典 。（圖／品牌）

▲以超過250種、10年~35年的生命之水調配而成的馬爹利XO，風格飽滿、層次豐富，是品嘗XO級干邑不可錯過的代表性產品。

馬爹利藍帶　皇室御用酒款

1912年，馬爹利創辦人的曾孫愛德華．馬爹利（Edouard Martell），憑藉著他獨到眼光和勇於打破框架的個性，創造了馬爹利藍帶（Cordon Bleu）這款經典XO等級干邑。它不僅是首款擁有自己名稱的XO，其細膩圓潤的豐富口感，更來自超過200種的邊緣區生命之水。馬爹利藍帶的酒質濃郁，香氣高雅芳醇，紫羅蘭、蘋果乾、咖啡豆與烤杏仁的氣息和諧交融，構成了它的獨特風味；留存在口腔中的多層次優雅尾韻，更充分展現了馬爹利藍帶的迷人風範，諸多絕無僅有的個性與香氣，讓馬爹利藍帶成為眾多行家心目中最足以代表品牌的不二之選，也樹立了它難以超越的經典地位！

▲▼ Martell 。（圖／Martell）

▲馬爹利藍帶運用超過200種邊緣區的生命之水進行調配，出眾的香氣與口感樹立了這款頂級干邑的傳奇地位。

馬爹利藍帶不只體現了馬爹利對傳統工藝的尊崇，也承載了後輩前瞻的開創及挑戰精神。這款經典干邑自推出以來，隨即成為許多重要場合的見證者，包括一次世界大戰的停戰協定和平獻禮、摩納哥王妃葛麗絲．凱莉（Grace Kelly）皇室婚禮的晚宴用酒，以及法國總統向英女王伊莉莎白二世首次訪法的國家級獻禮等。這些歷史上的重大里程碑，在在象徵著馬爹利藍帶的過人成就，也難怪其成為官方認定的全世界最傳奇干邑！

▲▼ 【飛向新高峰專題】馬爹利邀你翱翔　飛出人生另一頁經典 。（圖／品牌）

▲馬爹利藍帶今年喜迎上市110週年，全新包裝運用更多經典藍緞帶點綴，整體風格更加尊貴典雅。

經典藍帶XO歡慶110周年 邀雙影帝演繹「人生是場飛翔」盡顯干邑傳奇地位

今年為歡慶藍帶110週年，馬爹利特地為藍帶設計了一款更加洗鍊典雅的全新包裝。極具歷史意義的馬爹利雨燕徽章，以典雅的浮雕飾於瓶身，象徵馬爹利藍帶傳統標誌的家徽與藍色緞帶，則以多種藍色營造出層次感，呈現既活潑又現代的嶄新設計，而酒標上的手寫體Cordon Bleu，則彷彿是寫給馬爹利愛好者的情書。此外，馬爹利更邀請華人影帝梁朝偉同框法國影帝文森．卡索（Vincent Cassel），並攜手曾參與《花樣年華》等電影拍攝的香港名導夏永康，共同拍攝了「人生是場飛翔」全新品牌廣告，以電影規格帶領觀眾一起穿越藍帶經典傳奇的110年。

片中，文森．卡索飾演1912年創造馬爹利藍帶的愛德華．馬爹利，與身處現代的影帝梁朝偉，一東一西、一古一今，兩人跨越時空演繹勇於挑戰傳統、開創全新境界的故事，呼應了馬爹利奠基於傳統之餘，持續超越期待、突破框架的品牌精神，更充分展現將人生視為一場飛翔，秉持著成功不是人生的終點，只要敢飛，就能去到更高處，開創新的成就與風采！


▲為歡慶馬爹利藍帶上市110年，影帝梁朝偉與文森．卡索在廣告中同框演出，完美演繹馬爹利「人生是場飛翔」的品牌精神。

▲▼ 【飛向新高峰專題】馬爹利邀你翱翔　飛出人生另一頁經典 。（圖／品牌）

▲身為馬爹利品牌代言人的梁朝偉認為，馬爹利超越自我、追求完美的精神，與自己面對事業的態度不謀而合。

年節限定！馬爹利推出藍帶與名仕雙禮盒 大膽翻玩創新設計 喜迎兔年新春

▲▼ 馬爹利攜手影帝梁朝偉　超越自我演繹「人生是場飛翔」！更喜迎兔年推出新年限量雙禮盒 。（圖／品牌）

▲為迎接農曆新年，馬爹利隆重推出馬爹利名仕與馬爹利藍帶的兔年限定禮盒。

為迎接農曆兔年的來臨，馬爹利特別邀請德國知名藝術家克里斯多夫．尼曼（Christoph Niemann），為名仕與藍帶兩款佳釀設計全新兔年限定禮盒，將傳統元素結合充滿現代感的設計，以獨特吸睛的視覺元素敘事，為兩款經典干邑創作出搶眼大膽的限量版包裝，亦彰顯馬爹利以雙禮盒喜迎兔年的全新氣象！

克里斯多夫．尼曼大膽翻玩中華文化中的傳統七巧板，以極具現代感的設計，打造「馬爹利名仕2023新年限定禮盒」。將馬爹利象徵自由與大膽精神的西方雨燕進行重塑，透過品牌經典的深藍色拼貼出淬煉創新、持續突破的飛翔意象；代表東方兔年的兔子圖像，則以充滿節慶氛圍的紅色與金色組成，兩者如七巧板般交織，也具有融匯東西文化的象徵意涵，更刻劃出馬爹利不畏挑戰、不斷向前的領銜精神！

▲▼ 馬爹利攜手影帝梁朝偉　超越自我演繹「人生是場飛翔」！更喜迎兔年推出新年限量雙禮盒 。（圖／品牌）

▲「馬爹利名仕2023新年限定款」大膽翻玩傳統七巧板圖像，結合西方雨燕與東方兔年，演繹東西方文化的匯流，設計生動創新且充滿現代感。

「馬爹利藍帶2023新年限定禮盒」的設計靈感，則源於克里斯多夫．尼曼造訪馬爹利酒廠時，受其精湛工藝所感受的震撼。瓶身上以馬爹利的經典深藍色、活潑的水藍色，以及歡慶的紅色和金色所繪製的優美水滴圖案，象徵每一瓶藍帶都由超過200種生命之水調合而成，最終凝聚為酒杯裡的醇美佳釀。禮盒側面的黑白葡萄園和酒窖照片，則是克里斯多夫．尼曼造訪酒廠時親自拍攝，混搭水滴圖案的鮮明妝點，展現馬爹利即使身為歷史最悠久的干邑酒廠，仍持續創新、走在時代尖端！

▲▼ 【飛向新高峰專題】馬爹利邀你翱翔　飛出人生另一頁經典 。（圖／品牌）

▲「馬爹利藍帶2023新年限定款」以四種搶眼色彩所呈現的優美水滴，象徵每一瓶馬爹利藍帶均由200種以上的生命之水凝鍊而成。

無論是跨界珍釀藍淬燕、優雅細緻的名仕、經典首選的藍帶，乃至於頂級醇厚的XO，三百多年的傳承淬煉、堅持不斷的突破創新，讓馬爹利成功演繹「人生是場飛翔」，證明自己早已飛越單一品牌的定位，成為足以代表頂級干邑的非凡象徵！

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關鍵字：

馬爹利

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