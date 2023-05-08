野生彭于晏現身天母遛狗！她秒變迷妹嗨喊「要瘋了」　1舉動被讚翻

▲有網友在天母街頭捕獲野生彭于晏。（圖／翻攝自微博、臉書靠北天母幫）

記者閔文昱／綜合報導

藝人彭于晏帥氣外型吸引大票粉絲追隨，私下的他相當親民，不時透過社群分享生活，近年來多在大陸發展的他近日驚喜現身台北天母。有民眾在臉書PO出照片，只見彭于晏正牽著2隻愛犬散步，雖只拍到背面，但貼文一曝光，馬上有網友也分享彭于晏當天的「正面清晰照」，讓大批粉絲直呼「我要瘋了！」

一名女網友日前在臉書社團「靠北天母幫」發文分享，當天她在路上巧遇男神彭于晏，對方穿著黑色上衣、深色工作褲，看似正悠閒遛狗，她見狀後馬上拿起手機捕捉這難得一幕，但無奈只拍到背影，不禁哀嚎「求正面，你走太快～～～我來不及反應。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO發文求正面照。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫，下同）

貼文曝光後，馬上引發關注，其中有網友也曬出當天捕獲野生彭于晏的正面照，讓不少粉絲嗨喊「正港ㄟ天母彭于晏！」、「是真的帥」、「身高很可以」、「唉，現在衝去來得及嗎？」、「難怪最近溜狗的人好像變多了」、「好幸運喔」、「第一次覺得住天母好幸福啊」、「我要瘋了」。

還有網友分享，彭于晏遛狗到一半時，彎下腰清理狗狗排泄物，充滿公德心的舉動也讓不少人盛讚「有公德心的天母好鄰居，經典」、「看到這舉動，覺得他更帥了」、「雖然是應該的，但會清狗狗大便我就給100分」。