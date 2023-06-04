她狂列10點「不想再去南韓」　被翻成韓文炎上！韓網嗆：不要來啊

▲有網友在Dcard發文表示，她到南韓旅遊一次後就不想再去。圖為位於首爾市鐘路區嘉會洞的知名景點北村韓屋村。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

台灣大型網路論壇Dcard上最近出現一篇題為「去了一次韓國就再也不想去的10個原因」的文章，原PO列出包含空汙嚴重、首爾地鐵不便、街道髒亂、汽車橫闖人行道等問題，文章被翻譯成韓文轉發到南韓論壇theqoo，結果被韓國網友炎上，文章留言數破千，還有人直言到台灣旅遊時也有感受到這些現象。

▲原PO指出首爾街道髒亂，有曾來台觀光的南韓人認為台灣環境也很髒，還看到許多蟑螂。（圖／路透）

一名女網友Dcard旅遊板PO文列出10項不想再次前往韓國旅遊的原因，結果文章被截圖並轉發至南韓論壇theqoo，文章中提到「據說是現在在日本工作的台灣大學生所寫」，接著將原PO提及的10點原因簡要翻成韓文。（以下節錄自Dcard中文原文）

一、嚴重空汙：公車的景色從車窗就是厚厚一層灰塵，漢江也都黃黃的，完全稱不上美景

二、汽車橫闖人行道、汽車違停人行道：首爾部分大馬路旁的人行道非常寬敞，寬敞到會有汽車亂入甚至隨意在人行道停車

三、首爾捷運許多不便：大部分的捷運站都是要在進站前就確認好要搭的方向，否則進站發現走錯就得出站去正確的方向那邊進站；還有除了較新的捷運站以及整修過的捷運站以外，很多都是那種三角閘門…還要逼卡之後自己手推進出站，有夠麻煩的，特別是拖著行李箱移動時最不方便了

四、馬路坑洞多，非常不平坦：首爾的馬路真的坑洞超級多，多到不看地走路絕對會跌倒的程度

五、街道非常髒亂：夜晚的街道非常熱鬧，但也非常的髒亂，到處都是菸蒂、嘔吐物，很多人都在路邊抽菸，然後隨地吐痰。這種街上隨地抽菸吐痰的社會現象彷彿回到早期的台灣

六、坡道非常多且高又陡

七、插座與電壓都與台灣不同

八、高鐵沒有自由座：只有站席和坐席，站席是真的從頭到尾都要站，或是去車門前的小板凳拿出來坐

九、一些個案：捷運上車的人搶著上車，下車要趁有縫隙才能下車；電梯也是裡面的人都還沒出去，大媽就已經搶著要進來，還大聊特聊完全把電梯裡的人當不存在

十、韓國道地美食在台日都能吃到

韓網文章留言數現已超過1200則，根據臉書粉專「韓網評論翻譯站」這則貼文引起南韓網友正反議論，有人認為台灣捷運確實較容易轉車且乾淨，也有人說弘大等首都圈街道比韓國其他地方更髒。留言中也有幾名網友表示，除了部分主觀認定，原PO大部分其實沒說錯，還有人說「如果我是外國人的話，我也會覺得首爾不是值得去觀光的地方」、「作者也不是用韓文寫的，而是用中文寫的旅行心得，有必要翻譯成韓文來批評嗎？」等。

▲南韓首爾明洞商圈。（圖／路透）

然而，也有南韓網友認為，「算是蠻有共鳴的，但這不是台灣人能指責的吧？台灣更嚴重」、「但我在台灣也有感受到這些現象」、「第3點是日本比較嚴重，韓國已經算簡單了」、「我也去過一次台灣就不想去了，毫無再訪的理由」、「去網路上查，也很多人不想再去台灣玩第二次了」、「台灣真的很髒，在那裡看過太多蟑螂了」、「台灣也沒有多乾淨，台北繁華程度大概就是明洞的感覺」、「那你不要來啊」、「我在台灣生活了兩年，感覺我已經把這輩子可以看到的蟑螂都看完了」。