大溪神農文化祭登場　根植土地燃點地方祭典文化色彩

▲大溪神農文化祭登場。（圖／大溪區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區公所舉辦首屆「神農文化祭」、3日至11日在永昌宮廟埕展開。大溪區長陳聖義表示，神農文化祭將展示客庄獨有的「地方特色工坊」，讓遊客親身參與製作香包、植物籽吊飾、攀樹體驗，以生動的方式展現地方的藝術風采，這些活動將讓遊客深入融入當地的文化氛圍，近距離感受土地的溫暖和當地人民的熱情。

除了祭典儀式，6月10日將與龍潭龍元宮合辦盛大的大溪神農祭繞境，恭迎神農大帝遶境會香。「神龍鬧鎮-豐登巡境」壯觀登場，隨著第一縷曙光的到來，神龍鬧鎮開始登場，象徵著五穀豐登和福澤民眾。將兩百年前的分靈故事，重新告訴當代居民與旅人，走一段水路與古道，找回信仰初衷，以壯闊的步伐穿越大街小巷，帶來吉祥和喜慶的氛圍。

6月10日及11日安排「客庄走讀小旅行」及「山客獻祭」，將帶領參與者穿越神農庄社區的歷史和文化。這趟小旅行將帶領遊客走訪當地的歷史古蹟、農田和傳統聚落，深入了解神農庄社區的發展歷程和神農智慧的傳承，進一步認識土地與神農文化的緊密聯繫。

大溪區公所指出，大溪區有普濟堂關聖帝君聖誕節六廿四繞境「大溪大禧」系列活動，這是大溪最熱鬧的節日慶典是謂大溪的第二個過年，大溪區公所盤點大溪慶典活動時發現南興里永昌宮奉祀神農大帝主神是農曆四月廿六日誕辰，大溪區公所遂著手規畫辦理「四廿六神農文化祭」和普濟堂六廿四慶典活動互相輝映，期能打出大溪「四廿六」和「六廿四」雙品牌慶典活動。