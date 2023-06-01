快訊／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了　送醫搶救中

▲國內知名格鬥選手、綽號深海閻王的王毓霖曾風光代表台灣參加國際柔術賽事，卻因猥褻國小女童遭法院判刑。（圖／翻攝臉書）

記者黃宥寧、邱中岳、閔文昱／台北報導

綽號「深海閻王」的王姓男子1日突然在臉書發文告別，隨後失聯。警方接獲家人報案後，立即追蹤手機定位，循線找到台北市士林區某釣蝦場對面一輛轎車，但王男意識不清，車內還有烤肉架木炭，目前送往振興醫院急救中。

據了解，綽號「深海閻王」的王姓男子2016年曾與朱雪璋相約比武，卻慘被設局砍斷腳筋。不過他在2021年4月擔任國小才藝課教練時，竟然強拉女童坐在腿上，還強吻臉頰、嘴唇，甚至恐嚇不准告知任何人。

▲王男在臉書寫下一篇文章失聯，親友緊急協尋。（圖／網友提供）

今年5月11日，高等法院認定王男說謊，依照強制猥褻罪嫌判刑1年6個月，全案仍可上訴。不料，王卻在1日下午於臉書上貼文，「我知道無心之舉常常讓人不開心、無心的過失都照成傷害」，還稱「我愛著你們所有人，但是我自己沒辦法走過這一關」、「再見了，身為柔術家，離開希望穿上白色道服」等。

親友見到臉書發文，又持續聯繫不上王姓男子，馬上到中山分局中山二派出所請求警員協助定位協尋。警方透過手機、監視器等定位協助，發現王男定位台北市士林區某釣蝦場對面，並在一台車輛內發現王男，但王男意識不清，所幸還有生命跡象，車內還發現烤肉架木炭，目前送往振興醫院搶救中。



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