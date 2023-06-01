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宅系動漫神曲入侵雄中畢典！歌詞狂唱我真可愛　網暴動：全員女裝

記者蘇晟彥／綜合報導

又到了六月畢業季，不少學校組成由學生自治的畢聯會來處理畢業典禮相關事項，其中畢業歌又是可以看出每所學校特色的地方。對此，曾在2020年以〈超跑情人夢〉作為畢業歌曲的高雄中學，在2023年再度由宅系動漫神曲〈這麼可愛真是抱歉〉（可愛くてごめん）獲得最高票，讓不少網友看完直呼，「這麼可愛果然是男孩子啊！」

▼宅系動漫神曲〈這麼可愛真是抱歉〉成為高雄中學2023年畢業歌曲。（圖／翻攝自高雄中學112級畢委會IG）

▲▼ 。（圖／雄中112級畢委會IG）

根據 「高雄中學112級畢委會」IG上所顯示，在經過一系列投票之後，今年度畢業歌曲分別為學生自創曲〈GRA.〉及自選曲〈這麼可愛真是抱歉〉，雖然相較於第二名都僅有小幅度領先，但最後仍脫穎而出成為優勝曲目。其中〈這麼可愛真是抱歉〉為動畫《~成為女主角！被討厭的女主角和秘密的工作~》中角色中村千鶴的主打歌曲，由早見沙織進行聲音演繹，是一位表面是乖乖牌學生，但私底下卻是地雷系打扮的反差少女，在主打歌曲中更是不斷大唱，「啾！對不起我這麼可愛」，在動畫中一直有不少粉絲低調推。

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對此，粉專台灣迷因轉貼歌詞後立刻引起網友大讚直喊，「學弟們不會讓我失望」、「可以全員女裝、馬尾唱歌嗎？」、「抱歉我想問，可以去現場打Call嗎？」、「果然，這麼可愛的一定都是男孩子！」此外，其實高雄中學在2020年就選出〈超跑情人夢〉作為畢業歌曲，每年的畢業歌曲名單都是外界關注的焦點，這次又更首度選擇動漫宅曲，更讓不少ACG粉絲興奮。

▲▼ 。（圖／雄中112級畢委會IG）

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