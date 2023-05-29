天九牌職業賭場隱藏工廠　南警拂曉出擊！破門逮31人送辦

記者林悅／台南報導

台南市永康警分局28日破獲職業賭場後，29日凌晨拂曉出擊，再破1場天九牌職業賭場，查獲王姓負責人及新住民等賭客共31人到案送辦。

▲台南市永康警分局29日凌晨拂曉出擊，再破天九牌職業賭場，查獲王姓負責人及新住民等賭客共31人到案送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康警方日前接獲線報，疑似有不良份子經營職業賭場在永康轄區流竄，分局長甘炎民知悉後，立即籌組專案查緝小組，指示督察組、偵查隊及轄區派出所務必合作無間前往蒐證，力求杜絕職業賭博的歪風，避免因賭博而產生黑幫圍事、借貸糾紛甚至其他暴力犯罪行為。

專案小組歷經嚴密追蹤蒐證與觀察跟監職業賭場流向，發現轄區竹林街一處工廠疑似作為聚賭場所，且深夜時段有多名越南籍人士出入，有深入追查必要，經成立「清源專案小組」，29日凌晨1時許，派遣保安警察大隊霹靂小組支援，持台南地院搜索票，攻堅衝進工廠內當場查獲王姓負責人（41歲）與王姓（61歲）清注人員、王姓（63歲）把風人員及現場賭客共計31人，並查扣天九牌1副、骰子9顆、抽頭金新臺幣1700元等證物。

警方在清查身分時除一般國內賭客外，發現還有不少越南籍新住民在內，且玩起天九牌不輸台灣人。全案詢後分別將賭場負責人、清注人員、把風人員依照刑法賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘28名賭客則依社會秩序維護法各裁處新台幣9000元罰鍰。

據了解該職業賭場王姓負責人為躲避警方查緝，除選擇工廠作為賭場聚點外並透過把風過濾賭客，王嫌為經營職業賭場亦廣邀越南籍新住民到場聚賭，並刻意利用夜間凌晨時段來聚賭經營，比較不會讓警方察覺，然不知警方已追蹤多時，仍逃不出遭到查緝到案命運，許多賭客及越南籍新住民賭客面對警方衝進賭場的攻堅氣勢，都嚇得話說不出來呆坐一旁，案經警方逐一清查共計逮獲31人全遭警方依法送辦。

永康分局長甘炎民表示，警方再破天九牌職業賭場，刨除力道絕不鬆懈，且不分晝夜全力查緝，為避免黑道幫派趁隙介入，斷絕不法金流，警方將以嚴正執法手段，宣示打擊犯罪決心，全力防制不肖份子利用職業賭場牟利。