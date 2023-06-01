最高法院首位女院長高孟焄上任：肩負統一法律見解的使命

▲最高法院院長交接，由司法院長許宗力（中）監交，吳燦（左）交接給高孟焄（右）。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國最高法院首位女性院長高孟焄6月1日正式上任，她致詞時表示，最高法院院長肩負統一法律見解的使命，會更致力提高審判效能。此外，最高法院因為取消限量分案，目前新任的法官工作量都很大；再加上最高法院法官年紀大，人力流失，所以減緩最高法院法官人力的流失，是她上任後的重大工作。

最高法院前院長吳燦，因滿70歲而依法強制退職。蔡英文總統也趕在吳燦退休交接的前一天，特任最高法院民二庭庭長高孟焄，接任最高法院院長，成為我國史上首位最高法院女院長。

本次院長交接由司法院長許宗力監交，許宗力致詞時，先細數吳燦任內最高法院的改變，包含廢除限量分案、任內並引領實務見解與時俱進、啟動民事三審移付調解制度、落實大法庭統一法律見解等，成績斐然。

另外許宗力也稱讚新任院長高孟焄，強調她24歲就擔任法官職務，歷經多個地院的法官、庭長，以及高等法院的法官、庭長，最後在2000年就進入最高法院，當時年僅41歲。而許宗力也稱讚高孟焄在審判上的見解，例如美國無線電公司（RCA）工傷求償案，撰寫的判決理由嚴謹明確，文字精鍊，期許高孟焄未來能以豐富的實務經驗以及深厚的法學涵養，帶領最高法院全體人員，在審判工作及行政業務上再創新猷。

高孟焄致詞時，強調最高法院的院長為大法庭的審判長，肩負起統一法律見解的使命。而近年來最高法院因為廢除限量分案制度，讓新任的法官除了審理原本的新案件以外，還要清理舊案；另外最高法院的法官年紀都較高，在工作量變大的狀況下，確實容易人力流失。因此她上任後，如何減緩法官人力的流失及安定人心，是最重要也最困難的問題。