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南投6／10就業博覽會　台積電等廠商供2000職缺！最高月薪90K

▲南投縣就業博覽會10日登場。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣就業博覽會10日登場。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣就業博覽會將於6月10日登場，屆時將邀請「護國神山」台積電和在地的日月潭涵碧樓等50家優質廠商聯合徵才，提供2000個以上工作機會，最高薪資上看9萬元，並於現場提供專業的就業及創業諮詢服務，以及手作DIY體驗創客文化，歡迎想求職或創業的民眾踴躍參加。

縣府社會及勞動處表示，今年的就業博覽會邀請廠商類別涵蓋多元，除台積電和涵碧樓，還有大立光、台灣卜蜂、上緯集團等製造業、食品製造業、電子業、資訊軟體業、觀光休閒業、旅遊業、服務業、營造業、大眾運輸業及職業軍人等行業，其中9成以上是在地廠商或提供在地工作機會。

▲南投2021就業博覽會20日在草屯體育館登場。（圖／南投縣政府提供）

社勞處指出，為鼓勵在地青年留鄉發展，今年特別邀請台積電慈善基金會於現場辦理高中職就業及職業探索活動，提升在地青年職場競爭力；另為促進身心障礙者就業、協助本縣創業者和職業訓練結訓學員，特別在戶外設置園遊會及闖關活動，並由中興新村-轆轆市集邀集日日春油飯、熊愛呷冰、赤腳精靈等商家，希望讓民眾善用政府資源，也給予身心障礙優先採購團體及多元創業商家鼓勵。

為避免民眾在求職過程落入詐騙陷阱，縣府屆時也邀請阿特文化表演求職防騙短劇，讓民眾了解面試時應把握「七不原則」：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作。

「2023南投就業博覽會暨高中職就業及職業探索活動」將於6月10日（星期六）上午10時至下午3時，在南投縣會展中心（南投縣南投市祖祠東路26號）舉辦；當天前100名填妥並繳交履歷的求職者，以及前100名參加開幕儀式的民眾，縣府將贈送精美小禮物1份，送完為止，詳細請上南投縣政府網站查詢。

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