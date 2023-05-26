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崑大行銷系林子滕跨越身心障礙侷限　通勤4年學習課業優異獲表揚

▲崑山科技大學全球商務與行銷系應屆畢業生林子滕，克服學習困難勤奮學習，4年來全勤並獲得成績優異獎與書卷獎，他累積工作技能與溝通能力，闖出自己的一片天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學全球商務與行銷系應屆畢業生林子滕，克服學習困難勤奮學習，4年來全勤並獲得成績優異獎與書卷獎，他累積工作技能與溝通能力，闖出自己的一片天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

身心障礙的學生不論在就學或生活上都需比一般人更加倍努力，崑山科技大學全球商務與行銷系應屆畢業生林子滕，面臨學習困難仍勤奮學習，更多次獲得成績優異獎與書卷獎，他積極透過企業提供的校園職場實習專案累積工作技能與溝通能力，為未來求職儲備豐沛能量，特殊生也能闖出自己的一片天。

林子滕高中就讀鳳山商工綜合職能科，屬於輕度智能障礙學生，特殊的身分讓他就學時面臨多重困難與挫折，但從不輕言放棄，成為應屆少數上大學的學生。在就讀行銷系期間更從高雄通勤到台南求學，4年來保持全勤，從未遲到與缺課，面對會計、統計等不擅長的數理科目，更加倍用功努力克服。勤奮認真的求學態度也讓他收穫好成績，獲系上頒發成績優異獎及書卷獎。

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他更陸續考取兩岸暨東協經貿商務人才認證檢定、AMMA Certificate Marketing Level 1等證照，也通過證基會舉辦的金融市場常識與職業道德考試，並參與科學園區保稅業務人員講習，充實業界知識，讓人刮目相看。

為了培養工作與人際關係溝通技能，在導師張碧芬老師協助下，他於2022年申請台灣康寧顯示玻璃股份有限

▲崑山科技大學全球商務與行銷系應屆畢業生林子滕，克服學習困難勤奮學習，4年來全勤並獲得成績優異獎與書卷獎，他累積工作技能與溝通能力，闖出自己的一片天。（圖／記者林悅翻攝，下同）公司所提供的「身心障礙學生校園職場實習專案」，並順利通過資格審查與面試，成為崑大與康寧合作實習以來，第一位獲錄用的特殊生。林子滕在與師長討論後，今年3月開始在行銷系所辦公室為期1年的實習，內向與不擅言詞的個性讓林子滕起初只負責簡易行政工作，但誠懇與積極的處事態度，讓他後來能獨立完成許多流程複雜的工作任務，累積多元化實務能力，奠定就業基礎。

▲崑山科技大學全球商務與行銷系應屆畢業生林子滕，克服學習困難勤奮學習，4年來全勤並獲得成績優異獎與書卷獎，他累積工作技能與溝通能力，闖出自己的一片天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行銷系林淑梅主任與張碧芬導師皆讚賞林子滕的進步與努力，表示他從未拖延任何工作，交辦的事項也都能如期完成，非常可靠，其用功的求學態度也深受同學愛戴與肯定。林子滕也感謝系上師長的輔導與幫助，不僅學會電腦技能，透過張碧芬導師的影響更喜歡上英文，時常收看英文相關網路節目增強語言能力，未來預計考取公職，結合所學與實習經驗發揮一技之長，為人生開啟新篇章。

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