越式洗髮「2小時大全套」噴1800　作家：很難不暈船！1流程卻喊怕

▲她選擇1800方案。（圖／翻攝自臉書／黃大米）

記者周亭瑋／綜合報導

近來爆紅的越式洗髮，儘管價錢比一般洗髮高出許多，但一條龍服務仍吸引不少人朝聖。作家黃大米日前花了1800元，體驗「2小時大全套」，她直言，彷彿真的到東南亞玩，過程中也會有戀愛的感覺。

黃大米提到，一開始會幫你洗腳剪指甲，小姐剪指甲的技術讓她有些害怕，介於有點危險又好像安全之間，「總之剪指甲這部分沒有得分，洗腳的部分普通，泰式按摩的洗腳比較強。」

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接著，小姐會替客人按摩臉、肩膀、手跟背部，來來回回按摩很多次，對於這部分，黃大米大讚很舒服，「接近我們台灣的肩頸+背部按摩，至於在臉部的按摩上，有很多神奇的指法，她的十根手指在你臉上狂彈，非常神奇，接著會敷小黃瓜，一條又一條的小黃瓜蓋滿臉跟脖子，你會成為小黃瓜蓋飯，鼻子聞到很多小黃瓜的清香。」

在整個按摩的過程中，洗頭的水柱是一直開著的，越南小姐會持續幫客人洗頭，一下按摩頭部，一下按摩身體，由於按摩的次數非常多，讓她感覺很放鬆，也忍不住驚呼「天啊！居然還有！總之，就是在你以為沒有了、預備入睡時，又會從按摩的驚喜中醒來。」

▲越式洗髮示意圖，與本文無關。（圖／民眾提供）

黃大米笑說，「越式洗頭還會幫你掏耳朵，力道很輕柔讓人放鬆，很有戀愛的FU，我腦中想著，男生來洗，很難不暈船，洗完之後明天會更認真上班賺錢，讓自己可以有錢再來消費，上班的精氣神都來了。」

她表示，越式洗頭值得體驗一次看看，「會有一種沒有出國卻很像去東南亞玩的感覺，至於下次我可能不會買大全套，會買1300跟600元的，感受差異性。」

另外，黃大米也透露，從走進去到離開大概洗了2小時，一共1800元，吹頭髮的部分就是吹乾，沒有專業的吹整，「我離開時問店家營業時間，她說早上10點到凌晨1點，至於我去的那家我覺得還好，所以你們就不要問我去哪邊洗的，當作體驗，很值得去一次。」