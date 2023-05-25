三星全新家電「BESPOKE」系列登場…質感設計打造韓劇女王生活

記者蘇晟彥／台北報導

三星電子 25日發表全新「BESPOKE」系列家電，從冰箱、洗／乾衣機、智慧清淨機、微波爐等等，以三星創新科技搭配質感設計，並提供客製化多彩門板，讓消費者能輕鬆打造個人專屬風格。此外，系列家電也支援SmartThings 遠端遙控，開啟智慧居家生活，一秒進入韓劇中人人稱羨的完美生活空間。

▼三星推出全新「BESPOKE」系列家電，並與設計師打造極具個人風格的冰箱門板。（圖／記者蘇晟彥攝）



三星於2023年再推出多款機型，包括雙循環四門旗艦冰箱、雙門冰箱以及冷藏／冷凍櫃，滿足不同消費者的使用需求。「BESPOKE設計品味系列 雙循環四門旗艦冰箱」上門板提供梔子白、海棠黑、銀杏黃、櫻花粉以及限量色楓葉橘等選擇，無論左右同色系或是跳色搭配，皆可為下廚時光注入繽紛活力。雙循環四門旗艦冰箱配備FlexZoneTM獨立變溫室，內建5種保鮮模式，精準控溫保持食材最佳賞味品質；三星獨家Twin Cooling Plus™雙循環冷卻系統，冷凍與冷藏室各自擁有獨立製冷系統與風扇，能鎖住食物養分與水分，保持新鮮；自動注水壺可在過濾網中放入水果、香草、茶包等打造特色飲品，在即將來臨的夏日裡隨時都可享用冰涼的冷飲。

「BESPOKE設計品味系列 冷藏／冷凍櫃」同步提供梔子白、銀杏黃與櫻花粉三款客製門板可自由組合，配備彈性轉換冷藏與冷凍的功能，可依據不同烹飪需求調整；無論是單獨擺放，或是合併兩台成對開冰箱，可充分享受自由組合與色彩搭配的樂趣。今年三星更攜手台灣知名插畫家良根以及Eszter，為BESPOKE設計品味系列冰箱設計獨一無二的專屬門板，邊緣的俐落線條搭配別具特色的門板，讓用戶打造風格獨具且賞心悅目的廚房，為居家環境妝點出生活美學。

三星BESPOKE設計品味系列 蒸洗脫蒸本事滾筒洗衣機與蒸本事瓦斯型乾衣機，搭載MultiControlTM一機雙控技術，透過可水平並排擺放或上下堆疊的洗衣機和乾衣機，一氣呵成完成洗衣、乾衣行程，展現前所未有的高性能。洗衣機另配備多種智慧功能，如AI智慧洗衣，可自動偵測衣物量、水位、髒污程度，自動投適量的洗劑；桶槽內置去汙水瀑及泡泡浸泡，藉由強力水瀑沖刷，加速滲透纖維、縮短洗衣時間；在洗衣行程結束後還有自動開門功能，防止產生異味，輕鬆完成洗衣任務。

此外，據台灣經濟研究院指出，2025年台灣寵物數量將達到400萬隻。三星關注消費者需求，推出搭載寵物模式功能的BESPOKE設計品味系列美型無風智慧清淨機，不僅可過濾毛小孩的毛髮與異味，保持室內清新，亦能解決家中寵物細毛紛飛問題，換毛季節也更安心。此外，多層次濾清系統能除去環境異味，同時過濾甲醛、甲苯等有害氣體，不需再為灰塵、細菌及過敏原感到困擾，給家人健康呼吸的極淨好環境；亦配備Wind-Free™ 無風濾淨技術，可避免肌膚受到冷風直吹的不適感，即使在全力運轉淨化空氣的同時，也能提供安靜舒適的居家環境。BESPOKE設計品味系列美型無風智慧清淨機提供卵石灰與麥稈米兩種選擇。