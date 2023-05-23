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三星推新款OLED G9曲面32:9電競螢幕　超高更新率240Hz強化遊戲體驗

▲▼ 三星,Samsung,電競螢幕,電競周邊。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星推出奧德賽 Odyssey 新款 OLED G9 曲面電競螢幕。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

看準市場趨勢，三星電子宣布在台推出奧德賽 Odyssey OLED G9 曲面電競螢幕，以高畫質的 QD-OLED 面板，搭配 1800R 曲面螢幕設計，滿足玩家對出色視覺體驗、高解析度的沉浸式需求。

此外，智慧聯網螢幕 Smart Monitor M8、M7 及 M5 亦全新升級登場，內建智慧功能，串流多元影音娛樂，並支援更多個人化功能和便捷控制，為消費者輕鬆打造智慧生活。

據了解，本次三星亮相的 Odyssey OLED G9 曲面電競螢幕建議售價 NT$59,900，新款 32 吋 Smart Monitor M8 建議售價為 NT$17,900，27 吋 Smart Monitor M7 建議售價為 NT$13,900，27 吋 Smart Monitor M5 建議售價 NT$6,490，以上款式即日起於全台各大指定通路陸續上市。

▲▼ 三星,Samsung,電競螢幕,電競周邊。（圖／記者樓菀玲攝）

▲三星展示 Smart Monitor 系列新品。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ 三星,Samsung,電競螢幕,電競周邊。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星展示 Odyssey 系列新品。（圖／記者樓菀玲攝）

三星除了發表最新款電競螢幕，同時也升級智慧聯網螢幕 Smart Monitor M8、M7 以及 M5 的功能，諸多 OTT 應用程式，包括 Smart Things 和 Smart Hub 等功能，並且都追加滑鼠鍵盤控制，讓使用者不需要遙控就能輕鬆操控，將便捷控制性推升至新高度。

全新登場的「My Contents」功能，將自動顯示使用者所需的個人化内容，照片、天氣等資訊皆能輕鬆一目了然，貼心的問候為用戶開啟暖心每一天。

此外，Smart Monitor M8 與 M7 更搭載升降式螢幕底座可調整傾斜度，當瀏覽長篇文件時可將螢幕旋轉 90 度，提供使用者更舒適的瀏覽體驗・減少向下滾動頁面的麻煩。

▲▼ 三星,Samsung,電競螢幕,電競周邊。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 螢幕本身也能選擇調整顯示方向來搭配不同使用情境。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ 三星,Samsung,電競螢幕,電競周邊。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星推出各種設計讓使用者更方便。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ 三星,Samsung,電競螢幕,電競周邊。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星 Smart Monitor M8 展示。（圖／記者樓菀玲攝）

三星奥德賽 Odyssey OLED G9 導入 QD-OLED 面板・為全球首款 32:9 OLED 曲面電競螢幕，搭載 Dual QHD 49 1800R 曲面顥示螢幕，打造沉浸感十足的視覺感受，玩家得以絕佳視野，看見嶄新境界的畫質。

螢幕本身具備 240Hz 畫面更新率與 0.03ms 反應時間，奥德賽 Odyssey OLED G9 通過 DCI-P3 99%廣色域、DisplayHDR True Black400 認證，讓玩家彷彿置身在各種遊戲場景中，暢打遊戲超過癮。

除了驚艷的電競效能之外，三星奥德賽 Odyssey OLED G9 內建 Smart Hub，讓玩家不需連接電腦設備，即可透過互聯網觀賞多元 OTT 內容，如 Prime Video 、Netfix 和 YouTube 等。

奥德賽 Odyssey OLED G9 更支援 SmartThings 智慧串聯，用戶不需遙控器也能輕鬆操控螢幕狀態，切換視窗、點選功能等，都可以透過智慧型手機完成；現更支援語音助理功能，可以語音控制操作，如開／關機、切換設定等・隨心所欲存取各式服務。

▲▼ 三星,Samsung,電競螢幕,電競周邊。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星展示自家面板最新亮點。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ 三星,Samsung,電競螢幕,電競周邊。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ OLED 面板與傳統 LCD 面板表現差異。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ 三星,Samsung,電競螢幕,電競周邊。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 三星 Odyssey 系列。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ 三星,Samsung,電競螢幕,電競周邊。（圖／記者樓菀玲攝） 

▲ 三星 Odyssey Neo G9 展示。（圖／記者樓菀玲攝）

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