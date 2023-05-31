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杜絕非法丟棄廢棄物　花蓮清運車全面安裝GPS

▲▼花蓮偏遠地區近年常發生不肖業者違法傾倒、回填廢棄物，造成環境污染日益嚴重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮偏遠地區近年常發生不肖業者違法傾倒、回填廢棄物，造成環境污染日益嚴重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮近年常發生有不肖業者在偏遠地區傾倒、回填廢棄物，因此花蓮縣環境保護局針對列管廢棄物清除機構清運車輛，全面要求依規裝置GPS即時追蹤系統，隨時掌握清運車輛運輸路線，以科技掌握事業廢棄物的來源及流向，有效取締事業廢棄物非法清運，避免代清除業者隨意棄置事業廢棄物，造成環境汙染。

▲▼花蓮偏遠地區近年常發生不肖業者違法傾倒、回填廢棄物，造成環境污染日益嚴重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣去年1月起至今年4月底止，廢棄物非法清運及非法棄置案件計66件，主要來源均屬違法代清除業者將事業所產出之廢棄物，隨意棄置農地或山坡地上，經追蹤廢棄物來源為房屋整修衍生之廢棄物佔為多數，因委託未依規定申請許可證之車輛無裝設GPS造成環保局追蹤困難。

▲▼花蓮偏遠地區近年常發生不肖業者違法傾倒、回填廢棄物，造成環境污染日益嚴重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

環保局表示，後續追查非法棄置作業，倘若有發現非法清運或非法棄置情形，非法代清除業者依據廢棄物清理法第46條規定，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科罰金1,500萬元以下罰鍰，另委託人依據廢棄物清理法第30條規定需付連帶清理責任，如有違規事實，環保局將嚴重處分，絕不寬貸。

▲▼花蓮偏遠地區近年常發生不肖業者違法傾倒、回填廢棄物，造成環境污染日益嚴重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

環保局表示，花蓮縣業者營業登記中申請「廢棄物清除或廢棄物處理」項目廠商眾多，但依規定向花蓮縣環保局申請廢棄物清除許可證業者僅74間，因此民眾若有委託清運廢棄物之需求，可先行至行政院環境保護署清除處理機構服務管理資訊系統（https://wcds.epa.gov.tw/WCDS/）查詢合格代清除業者，避免委託非法業者進行清運，而導致受罰。

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