【廣編】打造新科技平台！CarpostSUB CARPOST汽車訂閱平台推出「真正的豪華進口車訂閱服務」

▲CARPOST車博外匯車平台推出全新CarpostSUB汽車訂閱式服務。

圖、文／車博提供

未來季季開豪華名車的日子不是夢！CARPOST車博外匯車平台推出全新CarpostSUB汽車訂閱式服務，以月/季/年為訂閱週期，消費者可因應不同的需求，輕鬆體驗休旅車、家庭車、跑車、SUV、電動車等豪華品牌100多輛在庫現車及10萬輛外匯訂閱車服務，不需要綁定長期契約，可以計畫性更換車款，且只需負擔油費，無需擔心保修、保險、牌燃稅、二手車價折舊等的問題。

以豪華車CLA200為例，季約月租金$20,800元、年約月租$18,800元，日均價不到$650元，值得注意的是，每輛車每月前1000公里免哩程費，而CarpostSUB更獨創會員里程現金回饋，超里程累計最高可享50%現金回饋。同時，合作夥伴全鋒事業試營運期間，提供訂閱車主免費洗車服務，另提供五區跨區停車加購服務，無須擔心停車問題。以鑽石會員為超里程累計10萬公里以上，超里程每公里回饋0.5元為例，回饋5.0050萬元（100,100km x 0.5元=50,050元）。CarpostSUB更提供外匯車訂閱服務，從全球搜尋車款，為消費者精心代訂，4個月後的交車將成為消費者人生中最棒的驚喜。

CarpostSUB汽車訂閱平台創辦人陳柏文指出，目前台灣汽車訂閱市場每年約有千輛的需求，在既有企業長租服務與個人長租服務之外，也推出「先租後買」的購買解決方案，期滿車輛0元購入，不需要支付高昂的頭期款或押金，讓消費者能更加彈性地選擇符合自己購車方案。凡於6月底之前註冊並訂閱的會員，將能享有原有的每月1000公里基本里程外，額外再送1000公里的免費里程，共計每月2000公里的免費里程（價值$12,000元）。CarpostSUB 汽車訂閱平台網址： https://www.carpostsub.com/