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社會 社會焦點 保障人權

逛新竹巨城車內50萬現金消失　竊賊抓到了！雙B這功能被他鎖定

記者陳凱力、黃資真／新竹報導

新竹一名曾姓男子日前前往巨城購物中心購物，停車時卻忘記鎖門，導致車內放有的50萬現金不翼而飛。警方經調閱監視器畫面，循線逮到陳姓犯嫌，陳男供稱，新款雙B車只要有鎖車門，後視鏡會自動收折，他就利用這個功能，鎖定沒上鎖的車輛犯案。

▲▼ 新竹一名女網友日前前往巨城購物中心購物，車上50萬被偷。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲慣犯利用雙B鎖車門會收折後視鏡的功能，鎖定作案車輛。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

曾男6日前往新竹巨城用餐，將車停在地下二樓VIP停車場，卻忘記把放在紙袋內的50萬現金帶走，甚至粗心大意未鎖車門，回來時錢已經消失了，後來在臉書「新竹大小事」發文分享此事，同時呼籲大家別把貴重物品放車上。貼文一出，不少網友質疑小偷怎麼能夠正好鎖定到有放錢的車輛，甚至懷疑小偷恐怕是熟人。

▲▼ 新竹一名女網友日前前往巨城購物中心購物，車上50萬被偷。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲陳嫌拿著50萬元步行前往新竹火車站。

警方經調閱監視器，發現40歲陳姓慣犯涉有重嫌，陳男在得手50萬元後，徒步往新竹火車站。警方掌握犯嫌蹤跡，8日晚間6時55分在新竹市區某旅館順利逮捕陳男，現場查獲30萬元贓款與彩虹菸毒品，其中的20萬已經拿去還債。

陳男供稱，因為自己曾在修車廠工作過，意外發現新款雙B只要將車門上鎖，後照鏡會自動收折，才利用此特性，經常到百貨公司停車場尋找沒上鎖的車輛犯案。全案依竊盜、毒品罪嫌移送法辦。

▼陳男將其中20萬拿去還債，身上剩下30萬元現金。

▲▼ 新竹一名女網友日前前往巨城購物中心購物，車上50萬被偷。（圖／記者陳凱力翻攝）

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