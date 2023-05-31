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開車拿手機拍企鵝妹「還跨越雙黃線」！　她爆氣連喊5次：不要拍

▲粉絲違規拍照。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

▲為了拍企鵝妹，還把車開到對向道。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」上個月23日從宜蘭出發，開始徒步環島之旅，每每開直播都吸引上萬人關注，日前才有民眾一邊開車一邊用手機拍她，因此造成車禍，沒想到又有民眾做出同樣的舉動，甚至還跨越雙黃線，讓企鵝妹在直播中連喊5次「Don't 不要拍」，此外，還有民眾開車違停拍照，都讓她很傻眼。

企鵝妹昨日從嘉義走到新營，沿途遇到多名粉絲，其中一名正在開車的民眾，搖下車窗拿起手機對著企鵝妹錄影拍照，甚至還跨越雙黃線，讓她大聲直呼「Don't take video while driving」，要大家遵守交通規則，不要在開車的時候拍照，最後還伸出手崩潰喊「不要拍！」

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►觀看影片請點這

▲▼ 。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

▲民眾直接停在路邊拍照。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

而該名錄影的民眾，還把影片上傳，有網友轉發到PTT上，引起許多網友撻伐，「邊開車邊拍真的很危險」、「慢速擋道，還跨雙黃線拍影片，有拍到車號都能直接檢舉了…天兵」、「她爆氣正常吧，有人為了拍照出車禍才多久的事」、「開車跨雙黃線錄影，還要外國人提醒」、「她講交通的事，幾乎快要每天都講了」、「外國人比你還懂，不能邊開邊拍跨雙黃逆向，有夠丟臉」、「這些人駕照都該吊銷」、「秀下限丟臉死」、「邊開車邊拍照還開到對向車道去」。

不僅如此，同天早上還有民眾騎車載小孩，不僅未戴安全帽，還拿手機拍企鵝妹；另外，也有民眾直接將汽車停在外側霸占車道，副駕駛搖下車窗拿起手機拍照，接著又往前開了一段，停在前方繼續拿手機拍企鵝妹，面對這些舉動，企鵝妹超無奈，已經不想再提醒了。

▲▼ 。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

▲民眾未戴安全帽，一邊騎車一邊拍照。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

事實上，企鵝妹本月6日經過桃園大溪，有輛休旅車正打算左轉，沒想到左轉準備進入巷子，竟與直行的機車騎士發生碰撞，事後有網友發現，該名駕駛開車的過程中疑似沒有注意路況，還拿出手機對著企鵝妹拍攝，結果一轉彎就出了車禍，導致騎士連人帶車慘摔，行為相當不可取。

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