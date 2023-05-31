日氣象廳：瑪娃七級暴風圈籠罩「半個台灣」！　最新預測路徑曝

▲根據日本氣象廳的預測路徑，幾乎半個台灣都處於瑪娃的七級風暴風圈（黃線範圍）內。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

颱風瑪娃持續北上，並往沖繩方向移動，而根據日本氣象廳的預測，瑪娃的七級風暴風圈（每秒15公尺）上午已經籠罩大半個台灣。中央氣象局也提醒，瑪娃31日最靠近台灣，風雨更明顯，同時針對7縣市發布豪大雨特報，不過根據氣象局預測路徑，瑪娃的暴風圈將不會覆蓋台灣本島。

▲根據中央氣象局預測，瑪娃的七級風暴風圈並不會觸及台灣。（圖／中央氣象局）

根據日本氣象廳公布的瑪娃最新路徑，日本時間31日上午9時左右瑪娃的七級風暴風圈已經籠罩了幾乎半個台灣，沖繩縣宮古島與石垣島等先島群島目前已進入七級風暴風圈。今天一天台灣雨勢尤為明顯，瑪娃接下來將持續往西北方向移動，沖繩地區首當其衝。

▲台灣31日受瑪娃影響最大，雨勢最盛（圖／氣象局）

由於瑪娃的速度相較其他颱風而言更慢，因此對沖繩的影響可能持續到6月3日，期間恐出現大雨、暴風以及巨浪。

颱風外圍環流影響，中央氣象局清晨發布「豪大雨特報」，今日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生，大台北、花蓮及新竹、台中山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨及強陣風。