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「女版賈伯斯」監獄報到了！　滴血驗病大騙局被判詐欺成立

▲美國矽谷新創公司Theranos創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國矽谷新創公司Theranos創辦人霍姆斯，如今淪為階下囚。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者張欣瑜舊金山30日專電

美國生技新創公司Theranos創辦人霍姆斯因「滴血驗病」欺騙投資人去年遭判刑，今天正式向監獄報到，展開為期11年的牢獄生涯，美國媒體指出，若表現良好或許可提前獲釋。

美東時間30日，霍姆斯（Elizabeth Holmes）向德州布萊恩女子聯邦監獄（FPC Bryan）報到，從美國媒體拍攝到的照片，她身穿毛衣和牛仔褲，在兩名人員陪同下走向監獄，神情看來輕鬆。

39歲的霍姆斯曾是矽谷傳奇人物，她19歲自史丹佛大學輟學，2003年創辦生技新創Theranos，專作血液檢測，號稱一滴血便能驗出多種疾病，鼎盛時期，公司估值超過90億美元（約新台幣2750億），使霍姆斯一度躍升全美400大富豪。

2015年，「華爾街日報」以一系列調查報導，揭露Theranos的技術無效，致使患者身心受損、欺騙投資人，2018年，霍姆斯被控詐欺，同年公司解散。

2022年1月，陪審團裁定霍姆斯被控的11項罪名中有4項成立，11月遭判刑。

綜合華爾街日報和紐時報導，布萊恩女子聯邦監獄位於休士頓西北邊，坐落在綠樹成蔭的住宅區中，整座監獄可容納720人，目前在監人數約9成，關押者多為因犯下白領犯罪、低度毒品犯罪、或窩藏非法移民而遭定罪者。

監獄內有4棟房舍，每間房內有兩張上下舖共可住4人；另有餐廳提供燕麥片、鬆餅、玉米餅、墨西哥捲餅，也可於販賣部購買食材自行烹煮食物。

若表現良好或參與監獄計畫還可能提早獲釋；前能源公司安隆（Enron）主管法斯托（Lea Fastow）2000年中期曾因稅務詐欺被關11個月；2021年美國國會大廈襲擊案參與者萊恩（Jenna Ryan）則遭監禁60天。

霍姆斯有兩名未滿2歲的孩子，小女兒約3個月大，根據規定，她可與小孩視訊通話，每次15分鐘，她的家人可在週末或節日探監，10歲以下的兒童探訪時可坐在服刑的母親腿上，母親也可哺餵嬰兒母奶。

霍姆斯的前男友、曾任Theranos高級主管的巴瓦尼（Ramesh “Sunny” Balwani）因詐欺罪被判13年徒刑，亦在今年4月入獄，於加州聖佩卓（San Pedro）聯邦監獄服刑，兩人被勒令支付投資者4.52億美元賠償金。

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