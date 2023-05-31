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大王具足蟲拉麵紅到韓國　啦啦隊女神李多慧也前往拉麵店朝聖

▲韓國啦啦隊女神李多慧也朝聖大王具足蟲拉麵。（圖／拉麵公子提供）

▲韓國啦啦隊女神李多慧也朝聖大王具足蟲拉麵。（圖／拉麵公子提供）

記者黃士原／台北報導

台灣知名拉麵店推出「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，在拉麵上直接放上一隻超大的大王具足蟲，震撼視覺效果掀起熱烈討論，除了知名YouTuber拍開箱影片之外，現在就連南韓人氣啦啦隊女神李多慧也前往朝聖，拉麵公子老闆表示，拉麵端上桌時她完全不怕，還拿自己的手機出來拍，品嚐後也說「好吃好吃」。

▲韓國啦啦隊女神李多慧也朝聖大王具足蟲拉麵。（圖／拉麵公子提供）

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▲韓國啦啦隊女神李多慧與大王具足蟲拉麵合照。（圖／拉麵公子提供）

人氣拉麵店「拉麵公子」這次祭出的「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」，因為衝擊畫面引發網路熱議，拉麵公子老闆表示，大王具足蟲本來就不是常見的海鮮食材，這次是剛好看到網路有人試著料理，想說這種少見又夢幻的食材很有趣，因此想弄個限定口味給熟客嚐鮮（採預約制），由於捕獲量稀少，不是想買就買得到，真的是只是一種實驗性料理，不會變成常設菜單。

▲拉麵公子「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」。（圖／記者黃士原攝）

▲大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵。（圖／記者黃士原攝）

這次「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」的大王具足蟲，拉麵店老闆採清蒸方式料理，味道與香味有點像龍蝦、也有點像螃蟹，Joeman女友妮婭（Niya）在開箱影片中透露，它味道很像螃蟹，一咬下去，她驚訝直呼好鮮甜，比蟹肉還鮮甜，其他白肉的部分，妮婭覺得吃起來比螃蟹的肉質更鬆一點；而YouTuber團體「反骨男孩」中的酷炫覺得比較像魚肉，然後肉有一點點鹹味，而Wendy認為「蟹味很重」，蕾菈品嚐公蟲腺體後則直呼「它有一種苦苦的那個……太鮮了。」

▲反骨男孩開箱大王具足蟲拉麵。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）

▲蕾菈品嚐公蟲腺體後則直呼「它有一種苦苦的那個……太鮮了。」。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）

而這碗「大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵」不只台灣引起話題，同時也紅到國外，南韓媒體爭相報導，南韓《YTN》、《MBN》、《每日經濟》、《朝鮮日報》、《中央日報》、《國民日報》、《紐西斯通訊社》等多家媒體在5月26日都報導「大王具足蟲拉麵」消息，標題提及「視覺效果驚人」、「一碗要價6萬4000元韓幣」、「海蟑螂拉麵」，其中許多留言破百。

不過，國立台南大學生物科技學系副教授黃銘志指出，爆紅的「它」其實並非大王具足蟲，而是詹姆斯具足蟲，是台灣去年（2022年）才正式登錄的生物種。黃銘志提到，台灣現在可以捕捉到的是詹姆斯具足蟲，而大王具足蟲棲息於墨西哥灣，之所以有這樣的誤會，推測可能是從日本翻譯過來的，雖然日本也沒有大王具足蟲，不過當地一間水族館有從美國引進，「中國之前在南海發現牠們，2017年才確認這種類，而台灣是到去年才正式登錄為台灣的生物種，對牠們的認知仍相當有限。」

對於這次拉麵店炒起話題，黃銘志蠻樂見的，最好是能因此轉換成對具足蟲進一步的認識，及對深海生物的關懷與了解，「這會是很正面的教育意義。」

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