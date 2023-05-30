明天最後一天！綜所稅50萬戶尚未申報　國稅局加班收件

▲國稅局31日中午加班收件，並將綜合所得稅申報延長至晚上7時 。（示意圖／記者陳家豪攝）



中央社

綜所稅結算申報將在明天截止，截至29日，已有593萬件完成申報，若以總申報件數約645萬件換算，仍有50多萬戶未報稅；財政部提醒，國稅局明天中午、晚上加班收件，網路申報系統24小時不打烊，民眾可多加利用。

隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，今年報稅季維持法定的5月1日至31日申報期間。財政部先前指出，今年綜所稅申報戶數約645萬戶，手機報稅3.0新增現金繳稅、申請延分期、附件上傳等3大功能，成為報稅神隊友，估計可帶動手機申報至135萬件。

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根據財政部統計，截至5月29日止，111年度綜合所得稅已完成申報件數593萬件，其中，網路申報件數454萬件；網路申報中，採手機報稅系統逾147萬件，超過原預估規模。

為便利民眾申報，國稅局5月31日中午加班收件，並將延長開門至晚上7時；網路申報系統則將在報稅截止當日晚間12時關閉。

此外，財政部統計，111年度營利事業所得稅，已完成申報件數97萬件，占110年度總申報件數103萬件的94%。

財政部高雄國稅局提醒，營利事業辦理111年度營所稅結算申報時，若受COVID-19疫情影響、或因客觀事實發生財務困難，無法於繳納期間繳清稅款，可以在5月31日前提出申請延期或分期繳納稅捐，但仍應於5月31日前完成結算申報。