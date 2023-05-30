中捷事故！運安會發安全通告　提「偵測系統、施工風險監管」2改善

▲台中捷運日前發生高樓施工吊臂掉落入侵路線意外。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

台中捷運今年5月10日發生重大意外，鄰近建案工程爆發疏失，高樓吊臂從高空墜下，入侵台中捷運路線，無人駕駛列車卻照常發車，釀1死10傷。國家運輸安全委員會立案調查，今(30日)發出期中安全通告，指出建商施工無有效風險管理、台中捷運無大型異物入侵偵測系統，要求提出改善。

5月10日台中捷運一列無人駕駛系統列車，由北屯總站開往高鐵台中站，行經豐樂公園站至大慶站間時，撞及由附近建案工地掉落並入侵軌道之塔式吊車前桁架，該起事故造成1人死亡、10人受傷。

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運安會針對該起事故立案調查，運安會表示，對於可能的肇因尚未有結論，但依目前蒐集到之資料認為有2項安全議題亟需及時改善，包括第一，捷運沿線建築工程施工過程，針對施工機具與材料侵入捷運淨空包絡線影響捷運列車運轉，並無有效之風險管控措施；第二，台中捷運為無人駕駛捷運系統且屬專有路權，並無針對大型異物入侵設有預警偵測系統，難以避免列車撞及大型異物而造成人員傷亡及列車損害之事故。

運安會今發出期中安全通告，提出2點期中安全改善建議，針對沿線工程施工，建議中央及地方主管機關針對可能影響大眾捷運行車安全之工程施工作業，建立更為縝密之管理法規，督導業者自主檢查並落實監管作為；另也建議無人駕駛捷運系統營運單位擬定異物入侵軌道之預警及應變措施，以輔助第一線人員得即時應變處理。並請監理機關要求營運單位評估裝置主動式異物入侵偵測系統之可行性，以避免列車因撞及異物造成危險事故。

國家運輸安全調查委員會執行長蘇水灶表示，距離該起事件尚未1個月，目前已經完成初步報告和期中安全通告，並已上網公布，接下來會積極蒐集相關事實資料，整合確認後，6個月後、今年11月將發布事實資料報告，接著依據事實資料分析，會有調查報告草案，經過委員會討論，預計一年後、明年5月發布最終調查報告。