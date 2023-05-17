記取中捷重大傷亡意外　綠委推銀行授信和證券市場嚴審建商

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中捷運因列車撞上建築工地掉落的吊臂釀1死10傷事故，民進黨立委郭國文17日召開記者會直言，由於建築產業特殊性，更需要強化建築公司治理，建議可在銀行授信和證券市場上，採取更嚴格的審查，來要求建商善盡社會責任。

郭國文指出，這次中捷意外事故引起社會轟動，因為工安的疏失導致民眾連搭個捷運都面臨生死關頭。他表示，建商有三大特殊性，導致公司治理對於建商而言更加重要。首先，建商因為融資案規模大，被銀行視為「好客戶」，卻可能產生資金過度集中不動產，影響金融穩定；目前「銀行法」跟央行信用管制都有相關限制。

其次，建商的「商品」為住宅，涉及基本居住權，面對不當經營恐為了獲利而過度炒作，透過《平均地權條例》新增的打炒房措施，可以減少相關行為。

郭國文表示，最後是職安議題，營建工程面臨較高風險，因此勞動部特別設置「營造安全衛生設施標準」，確保營建業遵守更嚴格的職安規範；但即便如此，經過勞動部的宣示，職業災害保險給付千人率於去年降至千分之2.269，營建業卻仍高達千分之7.749，顯然營建職災居高不下。

綜合以上三點，郭國文說，若建商遊走在法律邊緣，甚至觸法也不怕罰則，會對社會產生重大負面影響，因此他主張透過公司治理和ESG的強化，提升建商對於企業社會責任的重視。

郭國文指出，目前上市櫃公司治理評鑑當中，違反企業社會責任屬於額外扣分的項目，顯然金管會也有意透過引流資金來「懲罰」不重視社會責任者，但目前效果不彰。

因此郭國文認為，將企業社會責任納入授信5P原則中的「借款人展望」指標，來強化對建商的公司治理，會比參考性評鑑更有效。他主張，若建商工安事故頻傳，就應減少可承貸金額；否則，如果只是提高建商貸款利率，恐讓建商容易將成本轉嫁給消費者，「減少放貸金額，應會是更有效的作法」。

對此，金管會銀行局組長張嘉魁說，目前針對工安意外案件，銀行握有停止撥款權力，會要求建商先釐清問題並改善狀況。不過郭國文強調，除了停止撥款外，更重要是「懲罰條款」，讓未來承貸金額下減，才會有遏阻力。

至於上市的建商，郭國文主張成立由獨董組成的ESG委員會，若有重大工安事件，ESG委員會必須調查缺失並公開報告，並強制董事會必需回應調查的缺失，提出改善措施。

金管會證期局副組長陳怡均表示，ESG委員會的提議立意良好，且符合金管會永續發展路徑圖發展目標，會將ESG委員會納入政策推行方向。郭國文則強調，建商應該優先推行，且對於工安調查的報告，需交由第三方公正審查，來確保可信度。