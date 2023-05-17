　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

記取中捷重大傷亡意外　綠委推銀行授信和證券市場嚴審建商

▲▼立委郭國文舉行「斷不良建商金流！從銀行機制避免下一個興富發慘案」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台中捷運因列車撞上建築工地掉落的吊臂釀1死10傷事故，民進黨立委郭國文17日召開記者會直言，由於建築產業特殊性，更需要強化建築公司治理，建議可在銀行授信和證券市場上，採取更嚴格的審查，來要求建商善盡社會責任。

郭國文指出，這次中捷意外事故引起社會轟動，因為工安的疏失導致民眾連搭個捷運都面臨生死關頭。他表示，建商有三大特殊性，導致公司治理對於建商而言更加重要。首先，建商因為融資案規模大，被銀行視為「好客戶」，卻可能產生資金過度集中不動產，影響金融穩定；目前「銀行法」跟央行信用管制都有相關限制。

其次，建商的「商品」為住宅，涉及基本居住權，面對不當經營恐為了獲利而過度炒作，透過《平均地權條例》新增的打炒房措施，可以減少相關行為。

郭國文表示，最後是職安議題，營建工程面臨較高風險，因此勞動部特別設置「營造安全衛生設施標準」，確保營建業遵守更嚴格的職安規範；但即便如此，經過勞動部的宣示，職業災害保險給付千人率於去年降至千分之2.269，營建業卻仍高達千分之7.749，顯然營建職災居高不下。

綜合以上三點，郭國文說，若建商遊走在法律邊緣，甚至觸法也不怕罰則，會對社會產生重大負面影響，因此他主張透過公司治理和ESG的強化，提升建商對於企業社會責任的重視。

郭國文指出，目前上市櫃公司治理評鑑當中，違反企業社會責任屬於額外扣分的項目，顯然金管會也有意透過引流資金來「懲罰」不重視社會責任者，但目前效果不彰。

因此郭國文認為，將企業社會責任納入授信5P原則中的「借款人展望」指標，來強化對建商的公司治理，會比參考性評鑑更有效。他主張，若建商工安事故頻傳，就應減少可承貸金額；否則，如果只是提高建商貸款利率，恐讓建商容易將成本轉嫁給消費者，「減少放貸金額，應會是更有效的作法」。

對此，金管會銀行局組長張嘉魁說，目前針對工安意外案件，銀行握有停止撥款權力，會要求建商先釐清問題並改善狀況。不過郭國文強調，除了停止撥款外，更重要是「懲罰條款」，讓未來承貸金額下減，才會有遏阻力。

至於上市的建商，郭國文主張成立由獨董組成的ESG委員會，若有重大工安事件，ESG委員會必須調查缺失並公開報告，並強制董事會必需回應調查的缺失，提出改善措施。

金管會證期局副組長陳怡均表示，ESG委員會的提議立意良好，且符合金管會永續發展路徑圖發展目標，會將ESG委員會納入政策推行方向。郭國文則強調，建商應該優先推行，且對於工安調查的報告，需交由第三方公正審查，來確保可信度。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／郭台銘臉書發聲了！
19歲短裙妹遭三寶擊落！　她滾3圈痛苦趴地
才抓IU手「又偷戳丁海寅」！　台網紅前科影片被挖
超胸女穿美美進超商！　得知真相崩潰大哭
快訊／雙載機車撞樹！　17歲少年卡樹幹慘死
獨／陸客用「這招」偷跑來台！　天數不同價碼曝光
公審女客！咖啡廳老闆「真面目曝光」　臉書被灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「自由在香港已被抹滅」　英國前首相：不希望發生在其他國家

「一場無遊戲規則的比賽」　游盈隆批藍總統提名：比蔣介石更獨裁

「習近平傾向非武力」　英國前首相：讓中國知道侵略台灣後果嚴重

立院修法同性伴侶可共同收養子女　何孟樺籲北市府完善相關流程

郭侯之爭將落幕！他曝郭台銘內部民調領先　「心中一定很多問號」

爆鄭文燦論文審查報告被列為機密　王鴻薇：要跟蔡英文一樣30年？

藍提名侯友宜成定局　台中議員超不爽...質疑「誰知他是不是內鬼」

賴清德喊私校退場校地蓋社宅　范雲讚雙贏：活化校產又確保公共性

批藍綠只會口號治國　黃珊珊舉北市政績：柯文哲執行力毋庸置疑

入監前鄉親互擁力挺！送菜刀「拔刀相助」　李玄在哽咽

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

台南公車「超兇鬼切」　擦撞遊覽車致駕駛送醫

崩潰了！1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬：只能報廢

郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」　30年好交情...他感嘆：都長大了！

義肢男沒鑰匙酒後睡家門　「人腿分離」路人嚇壞報警

「自由在香港已被抹滅」　英國前首相：不希望發生在其他國家

「一場無遊戲規則的比賽」　游盈隆批藍總統提名：比蔣介石更獨裁

「習近平傾向非武力」　英國前首相：讓中國知道侵略台灣後果嚴重

立院修法同性伴侶可共同收養子女　何孟樺籲北市府完善相關流程

郭侯之爭將落幕！他曝郭台銘內部民調領先　「心中一定很多問號」

爆鄭文燦論文審查報告被列為機密　王鴻薇：要跟蔡英文一樣30年？

藍提名侯友宜成定局　台中議員超不爽...質疑「誰知他是不是內鬼」

賴清德喊私校退場校地蓋社宅　范雲讚雙贏：活化校產又確保公共性

批藍綠只會口號治國　黃珊珊舉北市政績：柯文哲執行力毋庸置疑

入監前鄉親互擁力挺！送菜刀「拔刀相助」　李玄在哽咽

郭台銘：信守承諾　支持侯市長下架無能政府

花蓮天文旅遊系列「染一片天空」接棒　賞星找尋柿染靈感

快訊／COLDPLAY宣布加場！11月高雄連唱兩晚　最後搶票時間公開

快訊／屏東海生館連2天遭恐嚇！昨嗆引爆4炸彈　今要隨機砍遊客

G7廣島峰會討論核裁軍　首日成果擬明載「強化核不擴散體制」

「自由在香港已被抹滅」　英國前首相：不希望發生在其他國家

南投縣首家布農族林業合作社成立　社員當老闆共同營造優質森林

花蓮聯結車失控衝對向車道！小客車遭撞車頭全毀　3人受傷送醫

烏遭密集空襲！愛國者瘋狂轟下6枚匕首飛彈　俄：我們沒打那麼多

「一場無遊戲規則的比賽」　游盈隆批藍總統提名：比蔣介石更獨裁

政治熱門新聞

即／國民黨徵召侯友宜　盧秀燕不出席今中常會

確定徵召侯友宜！郭辦稱未受邀　國民黨：另擇適當場合再邀

郭台銘尋合作　柯文哲：他把話堵死了

朱立倫頭大？7家民調一次看！　侯友宜、郭台銘互有領先

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

柯文哲1原因曝侯友宜出線會很痛苦

徵召結果提前曝光？　國民黨議員喊：恭喜侯友宜！感謝郭台銘

賴清德：台北市房價所得比不至於繼續攀升

助理賓士後擋風玻璃遭砸　徐巧芯說明

失望郭粉喊「非郭不投」！　出征朱立倫嗆：國民黨死在你手上

如何說服「挺郭派」？　侯友宜：責任來了我一肩承擔

正妹女議員遇狼師！　發考卷在她手心寫2字

賴清德的「造浪者」是他！　英扁大將入陣

未來有望搭檔郭台銘？　侯友宜：期待郭為國為民做更多事

更多熱門

相關新聞

華航植林認養4250株台灣杉　2年可減碳65公噸

華航植林認養4250株台灣杉　2年可減碳65公噸

華航（2610）今（17）日宣布參與國家級植林專案，與行政院農委會林務局新竹林區管理處合作，在苗栗南庄認養近2公頃林地，並由當地山林共管夥伴賽夏族部落協作造林及撫育工作，種植4,250株原生樹種「台灣杉」，碳吸附能力佳，2年推估可減碳達65公噸，形成ESG永續發展正向循環。

做永續一定要懂的「3 組」數字：14064-1、14064-2、14067

做永續一定要懂的「3 組」數字：14064-1、14064-2、14067

國民老婆泱泱號召一起吃蔬減碳

國民老婆泱泱號召一起吃蔬減碳

中捷總經理脫口「我們倒楣」　市議員爆氣

中捷總經理脫口「我們倒楣」　市議員爆氣

中捷意外／勞動部勞檢興富發30個建案　2周內完成

中捷意外／勞動部勞檢興富發30個建案　2周內完成

關鍵字：

興富發工安中捷ESG郭國文興富發

讀者迴響

熱門新聞

精品老闆認定是假包！要王思佳供出「代購名稱」

玖壹壹健志、Mia認愛1年罕見放閃！

台網紅莫莉「尾隨緊抓IU」遭出征！尷尬過程全被拍

李燕再婚「新店陳大少」！　深夜突放閃：我認定他了

這4家公司股票恐成壁紙！面臨下市櫃危機

明變天！　「全台下最大」時間曝

王思佳租豪宅又爆刁難買家！「買不起又不搬」

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈：再次真心感謝

買豆漿沒忍住…《原子》男偶像與狼人殺女神「騎樓身體交纏」

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

起底李燕老公「新店陳大少」背景！

長腿妹正吃海底撈「當場脫了」辣照瘋傳

最夯做愛地點　車震只排第4名

不想愛愛4大原因曝！70%男女把「1句話」當藉口

即／國民黨徵召侯友宜　盧秀燕不出席今中常會

更多

最夯影音

更多
國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛
驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面