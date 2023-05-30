高端、國光2家腸病毒71型疫苗「先不納公費」　專家會議2大結論曝

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒71型容易引發重症，被視為幼兒殺手，國內已經有2款國產腸病毒71型疫苗取得藥證，疾病管制署今（30）日召開ACIP專家會議，疾管署副署長羅一鈞說明最後共識，由於專家認為，由於過去10年都沒有71型流行，現階段建議採自費接種，但疾管署應逐年檢視納入公費疫苗之必要性。

本土腸病毒疫苗歷經十多年研發，已經有2款腸病毒71型疫苗取得食藥署藥證，分別是國光旗下的安特羅腸病毒71型疫苗，高端腸病毒71型疫苗；2款疫苗都提供2個月至6歲嬰幼兒接種，至少需接種2劑。

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衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將於5月30日召開兒少疫苗工作小組，羅一鈞說明會議結論，今天邀請安特羅和高端兩家廠商進行報告，委員聽取疾管署對過去10年腸病毒疫情流行狀況，包含病毒型別分析，最後做成以下共識：

1、腸病毒71型疫苗無法交叉保護其他腸病毒型別，例如克沙奇、伊科、D68等等，但71型確實是兒童重要健康威脅，未來可能引起大流行；現階段建議採自費接種，但疾管署逐年檢視納入公費疫苗之必要性。

2、詳細自費接種內容，兒童感染症醫學會正在編修腸病毒71型接種建議，估計6月完成，建議疾管署再依照其內容，把詳細建議提案ACIP大會確認。

根據疾病管制署監測，腸病毒71型上一次社區大流行為2012年，之後的11年主要流行都是克沙奇A型，不過71型也曾在2016、2019仍造成較多重症病例數（20~50例）不等之重症病例，且重症病例以5歲以下幼童為主。

國內目前也是腸病毒流行期，疾管署統計上周(2023年5月21日至5月27日)腸病毒門急診就診計12,924人次，較前一周(12,423人次)上升4%，近2周上升幅度趨緩，惟整體趨勢仍呈上升且高於2017年以來同期，仍須警戒。

腸病毒感染併發重症病例維持累計3例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。另腸病毒71型在社區中檢出，有11例輕症。

▲腸病毒疫苗比較。（圖／翻攝自茂盛醫院副院長、小兒科醫師簡佳裕簡報）