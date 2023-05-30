腸病毒持續高原期「社區多型別流行中」　是否反轉還要觀察一、兩周

▲疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

根據疾管署統計，上周國內有1.2萬人次因為腸病毒就醫。疾管署副署長羅一鈞今（30）日表示，目前腸病毒處於高原期，特別是北區、南區、高屏區處於上升趨勢，還要觀察未來一兩周是否反轉；而今年社區腸病毒為多型別流行，以比較不會引起兒童重症的克沙奇A型為主，不是一開始最擔心的腸病毒71型。

疾病管制署今(30)日表示，國內目前仍處腸病毒流行期，且流感疫情持續，籲請民眾注意環境清消、落實勤洗手及咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現腸病毒重症前兆病徵或流感危險徵兆，請儘速就醫，以利及早治療。

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依據疾管署監測資料顯示，上周(2023年5月21日至5月27日)國內腸病毒門急診就診計12,924人次，較前一周(12,423人次)上升4%，近2周上升幅度趨緩，惟整體趨勢仍呈上升且高於2017年以來同期，仍須警戒；另腸病毒感染併發重症病例維持累計3例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。

實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動，疫情傳播風險持續上升，請提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。

一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。