台中女網紅飲料店玩露出！推特喊「我不怕丟臉」：只怕大家出事

▲台中軍茶北平店開幕，女網紅到場露奶。（圖／翻攝推特）

記者陳韻如／台中報導

台中市「軍茶」北平店傳出鹹濕招客，一名張姓女網紅在社群網站上傳裸照，還稱「說通關密語打卡摸奶」等語，結果真的有客人買完飲料就被帶進裡面。不過，照片曝光之後，張女被警方送辦，而她事後刪光打卡露點照，但發文強調，「我不怕丟臉，只怕大家出事」。

台中市北區北平加盟店傳出鹹濕招客，26歲張姓女網紅，在推特帳號「E奶XXX」宣傳「攤販露出」活動，貼文寫下「來買飲料記得講『找小芸』會有福利」意旨能夠觸碰胸部，有男客消費後分享「真的能摸奶」，還拍下合照打卡，相當誇張。而據附近店家表示，還真的有客人買完飲料就被帶進去。

▲女網紅推特刪光露點照，「我不怕丟臉，只怕大家出事」。（圖／翻攝推特）

對此，「軍茶」總部今也發表聲明，本案件為該店加盟主友人於開幕時為幫忙衝人氣之個人行為，「本公司事前並不知情，亦不可能要求加盟店有違反公序良俗之行為，因上開照片、文字已嚴重影響公司聲譽，本公司已令該加盟店停止營業，並會追究相關人等有關影響本公司商譽之行為。」

不過，張女事後被警方送辦，該店也被總公司勒令停業7天。而今《ETtoday新聞雲》實際訪查張女推特，發現打卡露點照都已刪除，張女也發文強調，「大家注意，我不怕丟臉，只怕大家出事」，還說都是自己的錯，怕大家也被請去警局喝茶，因此請大家刪除露點照，「不管是不是藝術照，拜託大家，你們不能被我拖下水，求你們，快點！」





▲台中軍茶北平店被總部勒令停業７天。（圖／記者許權毅攝）