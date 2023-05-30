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南投林管處補助社區林業計畫6年有成　澀水步道變身侏儸紀公園

▲澀水步道蕨類植物。（圖／澀水社區提供）

▲澀水步道蕨類植物。（圖／澀水社區提供）

記者高堂堯／南投報導

南投林管處從107年開始，補助魚池鄉澀水社區發展協會執行社區林業計畫至今，社區內的澀水森林步道獲長期巡護、維護，還辦理手作步道、森林步道林園療癒漫步體驗，並針對步道內豐富的蕨類植物進行植物調查及成果發表，執行成果豐富，也帶動地方經濟發展，連續獲得林務局頒發110年特優社區獎項、111年獲得優等獎項。

南投林管處表示，林務局從91年開始推動「社區林業計畫」，為實踐生物多樣性與社區永續發展的目標，與社區建立夥伴關係，協力進行自然保育與森林保護等相關工作；而澀水森林步道海拔介於500至800公尺之間，步道系統把森林步道與水上步道串聯形成一循環路徑步道，沿途可見完整鬱閉森林、天然溼地及瀑布溪流等棲地環境，蕨類植物豐富，也吸引許多蛙類、昆蟲及鳥類棲息，故有「侏儸紀公園」之稱。

▲南投林管處補助魚池鄉澀水社區發展協會執行社區林業計畫，圖為植物調查情形。（圖／澀水社區提供）

▲▼南投林管處補助魚池鄉澀水社區發展協會執行社區林業計畫，圖為植物調查情形和澀水步道水上平台。（圖／澀水社區提供）

▲南投林管處補助魚池鄉澀水社區發展協會執行社區林業計畫，6年來成果豐碩。。（圖／南投林區管理處提供）

林管處指出，社區每年也會在步道辦理手作步道工作假期的體驗活動，除邀請居民、鄰近社區夥伴或學校學生參加，近年邀更多志同道合的朋友參與，以友善環境、就地取材的方式進行步道維護，也期待藉由手作步道體驗，加深大眾對「自然野徑」的認同感；另在林務局、水沙連社大及社區等齊心努力下，在魚池鄉大雁村用托葉無性繁殖的方式，成功復育30多株台灣特有種的伊藤氏原始觀音座蓮、台灣原始觀音座蓮小苗，希望將來澀水森林步道不只是供民眾療癒體驗的步道，也能成為蕨類的「諾亞方舟」。

▲觀音座蓮育苗。（圖／澀水社區提供）

▲觀音座蓮育苗。（圖／澀水社區提供）

澀水社區總幹事陳秋坤說到，其經營主題為「澀水慢漫蔓」─「慢」是遊客來社區能慢活，放慢步調體驗生活；「漫」是社區內有漫心湖，還有步道內的溪流、瀑布；「蔓」是社區內有豐富的植物、蕨類。未來除了持續步道維護、植物保育外，希望朝向森林療癒發展，能讓遊客體驗到社區更多的面相，達到民眾體驗的身心靈健康與社區的永續發展。

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關鍵字：

澀水社區社區林業計畫南投侏儸紀公園

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