澤連斯基：烏克蘭全面反攻時機已確定

▲烏克蘭總統澤倫斯基。(圖/翻攝自臉書)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基29日發表夜間談話時表示,已針對烏方反攻時機做出決定。儘管他並未提供明確時間點,但他透露已與軍方會面,討論訓練、戰術、彈藥供應,再一次暗示基輔當局準備發動全面反攻。

綜合天空新聞、RFI等報導,俄羅斯持續對烏克蘭首都基輔及其他地方發動一連串攻擊,不分晝夜發射飛彈、派出無人機,根據烏方官員的說法,大部分攻擊都被防空系統攔截。

澤倫斯基29日透過夜間談話指出,美國提供的愛國者系統在烏克蘭手中確保了對俄羅斯任何飛彈的100%攔截率,將戰勝俄羅斯。

他也透露,已與軍方召開會議,會中談論到新的防空系統與飛彈、合作夥伴的相關協議,烏軍防空有效性以及什麼可使防空能力更加強大,「烏克蘭武裝部隊總司令和各作戰方向的指揮官進行匯報,不僅是有關彈藥的供應,不僅是有關新軍旅的訓練,不僅是我們的戰術,還有時機,這是最重要的,我們如何向前行的時機,已做出相關決定」。

不過澤倫斯基並未給出關於烏克蘭將在何時發動反攻的進一步細節。

The world needs to see that terror is losing. When Patriots in the hands of Ukrainians ensure one hundred percent downing of any Russian missiles, terror is losing. When the world increases pressure on Russia, including sanctions, when the terrorist's isolation grows, when its… pic.twitter.com/KyPmzoxsPF