　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獄中酷刑「跪冰塊、坐飛機」血淚史曝！白恐受難畫作捐贈人權館　

▲▼白色恐怖政治受難者歐陽劍華，獄後創作一系列描繪獄中刑求的畫作，日前由歐陽劍華遺孀張常美及家屬，將畫作等12件文物捐贈國家人權博物館。（圖／國家人權博物館）

▲白色恐怖政治受難者歐陽劍華，獄後創作一系列描繪獄中刑求的畫作，日前由家屬捐贈國家人權博物館。（圖／國家人權博物館）

記者林育綾／台北報導

白色恐怖政治受難者歐陽劍華，由於當年在獄中見證種種酷刑，因此在獄後創作一系列描繪獄中刑求的畫作，包括「跪冰塊」、「坐飛機」、「迫吃鹽巴」等，日前由歐陽劍華遺孀、也同為政治受難者的張常美前輩及家屬，將畫作等12件文物捐贈國家人權博物館，見證白色恐怖受難者的血淚，轉化為人權的公共記憶。

▲▼白色恐怖政治受難者歐陽劍華，獄後創作一系列描繪獄中刑求的畫作，日前由歐陽劍華遺孀張常美及家屬，將畫作等12件文物捐贈國家人權博物館。政治受難者張常美前輩與歐陽劍華畫作〈跪冰塊〉合影。（圖／國家人權博物館）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歐陽劍華的遺孀、政治受難者張常美與丈夫的畫作〈跪冰塊〉合影。（圖／國家人權博物館）

張常美表示，能將歐陽劍華畫作捐贈給人權館，是期許由館方對這批文物的展示、教育、推廣、研究，讓後世更多人了解白色恐怖時期獄中殘無人道的酷刑，以及曾經發生在臺灣這塊土地上的歷史。其子女歐陽慧珍表示，期許透過博物館的典藏機制，能使這批文物獲得更妥善的保存及維護。

歐陽劍華（1927-2011）出生於福建福州，1949年隨青年軍來臺，在金門擔任陽宅村國民小學校校長期間，因遭人構陷被判感訓3年，在獄中又因詩文「一將功成萬骨枯，一人慶誕萬民淚」被處延訓7年，共度過10年牢獄生活。

▲▼白色恐怖政治受難者歐陽劍華，獄後創作一系列描繪獄中刑求的畫作，日前由歐陽劍華遺孀張常美及家屬，將畫作等12件文物捐贈國家人權博物館。（圖／國家人權博物館）

▲歐陽劍華畫作〈吊髮痛打〉，描述懷有身孕的女性受難者遭痛打，導致胎兒流產。（圖／國家人權博物館）

歐陽劍華在獄中自學繪畫，也曾擔任舞臺裝置美術設計、自製國樂樂器等，而多幅獄友或坐或臥的速寫，日後更成為白色恐怖綠島紀念園區第三大隊展示區製作模型時，重要的參考。

在獄中，歐陽劍華經常聽聞獄友描述審訊時的刑求慘狀，出獄後與張常美共組家庭，在妻子的鼓勵下，憑著自身的繪畫天賦將獄中見聞繪製下來，為臺灣社會見證白色恐怖受難者的獄中生活，2011年歐陽劍華以該主題畫作參與「藝域火燒島」聯展後離世。

▲▼白色恐怖政治受難者歐陽劍華，獄後創作一系列描繪獄中刑求的畫作，日前由歐陽劍華遺孀張常美及家屬，將畫作等12件文物捐贈國家人權博物館。（圖／國家人權博物館）

▲歐陽劍華畫作〈螞蟻上樹〉，受難者遭裸身塗滿糖蜜後丟入草叢，讓螞蟻噬咬全身。（圖／國家人權博物館）

這次由張常美捐贈的畫作中，包含描述懷有身孕的女性受難者遭痛打，導致胎兒流產的〈吊髮痛打〉、受難者遭裸身塗滿糖蜜後丟入草叢，讓螞蟻噬咬全身的〈螞蟻上樹〉；還有描繪作家柏楊在獄中親眼目睹《新生報》記者沈嫄璋，受刑求後自殺身亡的慘狀。

▲▼白色恐怖政治受難者歐陽劍華，獄後創作一系列描繪獄中刑求的畫作，日前由歐陽劍華遺孀張常美及家屬，將畫作等12件文物捐贈國家人權博物館。（圖／國家人權博物館）

▲歐陽劍華畫作〈坐麻繩〉，描繪作家柏楊在獄中親眼目睹《新生報》記者沈嫄璋受刑求後自殺身亡的慘狀。（圖／國家人權博物館）

▲▼白色恐怖政治受難者歐陽劍華，獄後創作一系列描繪獄中刑求的畫作，日前由歐陽劍華遺孀張常美及家屬，將畫作等12件文物捐贈國家人權博物館。（圖／國家人權博物館）

▲歐陽劍華畫作〈坐飛機〉。（圖／國家人權博物館）

▲▼白色恐怖政治受難者歐陽劍華，獄後創作一系列描繪獄中刑求的畫作，日前由歐陽劍華遺孀張常美及家屬，將畫作等12件文物捐贈國家人權博物館。（圖／國家人權博物館）

▲歐陽劍華畫作〈坐老虎凳灌辣椒水〉，描繪受難者被綁於板凳上，膝部關節受迫倒彎，歐陽劍華形容為「最可怕之非刑」。（圖／國家人權博物館）

人權館表示，由受難者捐贈的人權文物不同於一般博物館、美術館等藏品，其價值並非首重年代久遠或藝術價值，而是作為臺灣記錄人權侵害的歷史，為當代社會保存時代見證及公共記憶。

每件人權文物的產生相當不易，在受難者被社會長時間孤立的情形下，留存艱難，而更顯珍稀，且這些充滿傷痕的文物，呈現出受難者獨有的生命故事，是由平民角度呈現的時代歷史，連結不同生命經驗的橋樑。

人權館說，歐陽劍華前輩家屬所捐贈的此批畫作，後續也將投入研究與策展，期能陸續推出白色恐怖之主題展覽，連結當代社會，被大眾所看見。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／「壹蘋新聞網」今又裁員！　19人被資遣
飲料店玩露出　女網紅刪光露點照：拜託大家！
6月新制一次看！　夏季電費「月均多479元」
快訊／總統府公布4大法官被提名人！　名單曝光
被控性侵酒店妹！　2重刑男判決大逆轉
快訊／他見家人掉下去「秒跳水搶救」 　1命危1失聯
快訊／國道1號火燒車！駕駛受困　紫爆5公里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮航空、Kingston跨界合作！體驗「金士頓星艦35號」抽機票

LIVE／瑪娃龜速北轉角度大　氣象局最新說明

不只思樂冰！7-11「再1經典冰品」回歸　業者證實：部分門市限定

第4波新冠續燒！上周中重症增3%　XBB成主流株「再驗出13例大角星」

快訊／猴痘再爆17例「15例在北部」！本土病例累積破百

妹子給50元！駝背嬤「只給1朵玉蘭花」　苦主嘆：不敢再買了

永春站約看房！走一半「房仲突消失」　真相超暖被讚爆

已婚北市國小主任劈腿7女「今請假」　校長：最快明約談

曖昧對象說什麼讓人最暈？　釣一票苦主：對方常做1事仍無果

旅遊前2天突被告知「車子坐不下」！男友提1想法　她怒：不去了

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

長榮航空、Kingston跨界合作！體驗「金士頓星艦35號」抽機票

LIVE／瑪娃龜速北轉角度大　氣象局最新說明

不只思樂冰！7-11「再1經典冰品」回歸　業者證實：部分門市限定

第4波新冠續燒！上周中重症增3%　XBB成主流株「再驗出13例大角星」

快訊／猴痘再爆17例「15例在北部」！本土病例累積破百

妹子給50元！駝背嬤「只給1朵玉蘭花」　苦主嘆：不敢再買了

永春站約看房！走一半「房仲突消失」　真相超暖被讚爆

已婚北市國小主任劈腿7女「今請假」　校長：最快明約談

曖昧對象說什麼讓人最暈？　釣一票苦主：對方常做1事仍無果

旅遊前2天突被告知「車子坐不下」！男友提1想法　她怒：不去了

獨／im.B案延燒！前行政院顧問陳振坤遭拘提　扣240萬元高檔原酒

長榮航空、Kingston跨界合作！體驗「金士頓星艦35號」抽機票

王思佳「年接210↑業配」驚人年收曝光！　內行揭行情：她是全台總冠軍

總統府提4大法官人選！在野黨批意識形態　綠委：政治語言大可不必

周董鄰居入手車道戶　4月後加價50萬秒下車

LIVE／瑪娃龜速北轉角度大　氣象局最新說明

快訊／「壹蘋新聞網」今又裁員！　北市勞動局證實：19人被資遣

外交部：台海問題不需交給時間　在對岸領導人的一念之間

連千毅剃髮了！　確定關7年…買書「準備去進修」：剪這樣涼快很多

不只思樂冰！7-11「再1經典冰品」回歸　業者證實：部分門市限定

正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

生活熱門新聞

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

神秘力量阻擋？台灣已長達1373天「沒有颱風登陸」

國小作業5詭異符號求解答！爸媽被考倒

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

黃仁勳台大致詞「RUN」兩派解讀吵翻

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

館長「2024總統大選線上投票」！　結果曝光

即／受中颱瑪娃影響！　蘭嶼下午停班停課

瑪娃暴風圈籠罩海域　今起雨漸增

一圖看「強風範圍」！彭啟明點名：北部風颱雨很明顯

更多熱門

相關新聞

賴惠員批「白色恐怖」　本土牙醫團體聲明

賴惠員批「白色恐怖」　本土牙醫團體聲明

《醫師法》修法附帶決議引發的爭議，持續發燒。民進黨立委賴惠員日前於粉專發文，將海外牙醫系學生實習問題，比喻為「白色恐怖」，引起部分民眾不滿。「本土小牙醫聯盟」及「台灣牙醫學生聯合會」也相繼發出聲明，希望賴惠員不要消費白色恐怖，引起傷痛。

林宅血案主謀呼之欲出　監委：懷疑有隱藏檔案

林宅血案主謀呼之欲出　監委：懷疑有隱藏檔案

揭白色恐怖歷史惹議　王浩宇痛批「這2人」比較不道德

揭白色恐怖歷史惹議　王浩宇痛批「這2人」比較不道德

王浩宇：王世堅父出賣同學「為黨國立功」

王浩宇：王世堅父出賣同學「為黨國立功」

戲院下架流麻溝　矢板明夫：白色恐怖還在

戲院下架流麻溝　矢板明夫：白色恐怖還在

關鍵字：

國家人權博物館白色恐怖受難者政治受難者歐陽劍華白色恐怖

讀者迴響

熱門新聞

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

看五月天演唱會「站場中爽拍婚紗照」！粉絲火大開罵

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

即／宜蘭13歲少女「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面