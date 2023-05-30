獄中酷刑「跪冰塊、坐飛機」血淚史曝！白恐受難畫作捐贈人權館　

▲白色恐怖政治受難者歐陽劍華，獄後創作一系列描繪獄中刑求的畫作，日前由家屬捐贈國家人權博物館。（圖／國家人權博物館）

記者林育綾／台北報導

白色恐怖政治受難者歐陽劍華，由於當年在獄中見證種種酷刑，因此在獄後創作一系列描繪獄中刑求的畫作，包括「跪冰塊」、「坐飛機」、「迫吃鹽巴」等，日前由歐陽劍華遺孀、也同為政治受難者的張常美前輩及家屬，將畫作等12件文物捐贈國家人權博物館，見證白色恐怖受難者的血淚，轉化為人權的公共記憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歐陽劍華的遺孀、政治受難者張常美與丈夫的畫作〈跪冰塊〉合影。（圖／國家人權博物館）

張常美表示，能將歐陽劍華畫作捐贈給人權館，是期許由館方對這批文物的展示、教育、推廣、研究，讓後世更多人了解白色恐怖時期獄中殘無人道的酷刑，以及曾經發生在臺灣這塊土地上的歷史。其子女歐陽慧珍表示，期許透過博物館的典藏機制，能使這批文物獲得更妥善的保存及維護。

歐陽劍華（1927-2011）出生於福建福州，1949年隨青年軍來臺，在金門擔任陽宅村國民小學校校長期間，因遭人構陷被判感訓3年，在獄中又因詩文「一將功成萬骨枯，一人慶誕萬民淚」被處延訓7年，共度過10年牢獄生活。

▲歐陽劍華畫作〈吊髮痛打〉，描述懷有身孕的女性受難者遭痛打，導致胎兒流產。（圖／國家人權博物館）

歐陽劍華在獄中自學繪畫，也曾擔任舞臺裝置美術設計、自製國樂樂器等，而多幅獄友或坐或臥的速寫，日後更成為白色恐怖綠島紀念園區第三大隊展示區製作模型時，重要的參考。

在獄中，歐陽劍華經常聽聞獄友描述審訊時的刑求慘狀，出獄後與張常美共組家庭，在妻子的鼓勵下，憑著自身的繪畫天賦將獄中見聞繪製下來，為臺灣社會見證白色恐怖受難者的獄中生活，2011年歐陽劍華以該主題畫作參與「藝域火燒島」聯展後離世。

▲歐陽劍華畫作〈螞蟻上樹〉，受難者遭裸身塗滿糖蜜後丟入草叢，讓螞蟻噬咬全身。（圖／國家人權博物館）

這次由張常美捐贈的畫作中，包含描述懷有身孕的女性受難者遭痛打，導致胎兒流產的〈吊髮痛打〉、受難者遭裸身塗滿糖蜜後丟入草叢，讓螞蟻噬咬全身的〈螞蟻上樹〉；還有描繪作家柏楊在獄中親眼目睹《新生報》記者沈嫄璋，受刑求後自殺身亡的慘狀。

▲歐陽劍華畫作〈坐麻繩〉，描繪作家柏楊在獄中親眼目睹《新生報》記者沈嫄璋受刑求後自殺身亡的慘狀。（圖／國家人權博物館）

▲歐陽劍華畫作〈坐飛機〉。（圖／國家人權博物館）

▲歐陽劍華畫作〈坐老虎凳灌辣椒水〉，描繪受難者被綁於板凳上，膝部關節受迫倒彎，歐陽劍華形容為「最可怕之非刑」。（圖／國家人權博物館）

人權館表示，由受難者捐贈的人權文物不同於一般博物館、美術館等藏品，其價值並非首重年代久遠或藝術價值，而是作為臺灣記錄人權侵害的歷史，為當代社會保存時代見證及公共記憶。

每件人權文物的產生相當不易，在受難者被社會長時間孤立的情形下，留存艱難，而更顯珍稀，且這些充滿傷痕的文物，呈現出受難者獨有的生命故事，是由平民角度呈現的時代歷史，連結不同生命經驗的橋樑。

人權館說，歐陽劍華前輩家屬所捐贈的此批畫作，後續也將投入研究與策展，期能陸續推出白色恐怖之主題展覽，連結當代社會，被大眾所看見。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995