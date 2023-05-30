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飛機杯女神1分鐘炫富式慶生　送「土豪男友」199萬支票！網喊羨慕

▲▼馬來西亞「飛機杯女神」網紅顏妃（Gatita Yan）幫男友慶生，送30萬令吉（約新台幣199萬元）支票。（圖／翻攝自IG／gatitayan770_）

▲大馬「飛機杯女神」網紅顏妃（Gatita Yan）幫男友慶生，送約新台幣199萬元的高額支票當禮物。（圖／翻攝自IG／gatitayan770_，下同）

記者張寧倢／綜合報導

馬來西亞有「飛機杯女神」之稱的網紅顏妃（Gatita Yan）今年2月認愛一名花錢闊綽的土豪男友，經常稱讚男友對她百般寵愛，「謝謝你一直把我當女兒來養」。顏妃29日在IG發文，她為了幫男友慶生，不僅在巨大電視牆播送1分鐘甜蜜影片，還送給男友馬幣30萬令吉（約新台幣199萬元）支票，讓網友相當羨慕。

▲▼馬來西亞「飛機杯女神」網紅顏妃（Gatita Yan）幫男友慶生，送30萬令吉（約新台幣199萬元）支票。（圖／翻攝自IG／gatitayan770_）

顏妃29日先是在IG限時動態一段畫面，她正牽著被矇上眼的男友前往某處，後來她上傳影片揭曉驚喜，原來她帶男友來到吉隆坡市中心一處大型電視牆前，親自為他摘下眼罩，眼前播送著兩人交往點滴的1分鐘甜蜜短片。她發文提到，自己花了1個月的時間籌備男友的生日，只為了這一分鐘的驚喜。

▲▼馬來西亞「飛機杯女神」網紅顏妃（Gatita Yan）幫男友慶生，送30萬令吉（約新台幣199萬元）支票。（圖／翻攝自IG／gatitayan770_）

顏妃在文中向男友告白，她很感恩男友的出現，讓她感受到無比安穩，「諒解我的一切，帶我去到一個很有愛的世界。」值得一提的是，由於男友是個什麼都不缺的人，她不知道該送什麼當生日禮物，只好送了一張支票。影片中可以看到男友打開禮物盒，裡頭正是一張金額高達馬幣30萬令吉的支票。

▲▼馬來西亞「飛機杯女神」網紅顏妃（Gatita Yan）幫男友慶生，送30萬令吉（約新台幣199萬元）支票。（圖／翻攝自IG／gatitayan770_）

網友們留言區表示祝福，「看了都羡慕」、「世界上最浪漫的女朋友！我得學一學」、「好棒 。女生也很會浪漫的」、「驚喜又浪漫的生日禮物」、「真的不結婚很難收場，好幸福呀！」

▲▼馬來西亞「飛機杯女神」網紅顏妃（Gatita Yan）幫男友慶生，送30萬令吉（約新台幣199萬元）支票。（圖／翻攝自IG／gatitayan770_）

據先前報導，顏妃的現任男友鄭偉盛2022年曾在夜店用噴錢槍豪灑10萬令吉（約66萬元台幣），出手相當闊綽，曾經轟動一時，被認為是和土豪哥展開姐弟戀。她本人則曾透露，外貌雖然年輕，但已經是大叔等級，且兩人一周會發生14次關係。另外，她直言自己是不婚主義者，若哪天宣布要結婚，絕對是懷孕了。

▲▼馬來西亞「飛機杯女神」網紅顏妃（Gatita Yan）幫男友慶生，送30萬令吉（約新台幣199萬元）支票。（圖／翻攝自IG／gatitayan770_）

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