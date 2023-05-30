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「超強運5生肖」6月財運爆棚！財神爺暗中送錢：求財得財

命理網站分享6月份「財運爆棚」的5個生肖。（示意圖／翻攝自pexels）

▲命理網站分享6月份「財運爆棚」的5個生肖。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

6月即將來臨，新的月份又是新的開始，而12生肖的運勢也隨之出現變化。命理網站「靈匣網」就分享，6月份有5個生肖財運超旺，包括鼠、牛、虎、羊和虎，要好好把握機會。

求財得財的5個生肖：

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生肖鼠

屬鼠的人在6月受財神爺保佑，財氣旺盛，求財順心、得財容易，財神爺會賜予幸運之符、暗中送財，有什麼好的財富計劃可以大刀闊斧去實行。經濟獨立者有置產的機會，身懷技藝者可憑技藝賺錢。不過，唯一遺憾的是事業方面的運氣不如財運旺盛，容易跟長官、客戶犯沖，在得不到庇蔭的情況下只能自憑本事。

生肖牛

屬牛的人在6月的正財、偏財均不錯，投資形式宜採取多路出擊的策略，選擇多種理財方式，只要沒有越過法律法規的界限，旁門左道亦可嘗試。雖然看似風險增加，但只要合理搭配，反而有助分散投資風險。要注意的是，應避免在與錢財相關的契約條款中出現混沌狀況，簽約、收納或填寫票據憑證時要仔細核對。

生肖虎

屬虎的人在6月財氣較旺，付出必有回報，只要不坐山吃空，不懶得活動，名下資產就有增值的趨勢，尤其懂得人情世故者和注重熱心服務的人，會因貴人的加持，而有多方進財的喜訊。投資理財宜放長線，以守待攻，不急攻躁進，不隨心所欲，即可使確保資產緩緩增值。

生肖羊

屬羊的人在6月適合經手財務工作，像是金融證券、債款追繳等，得財管道則有任職領高薪、父母給予援助、投資理財所創造的財富，求財要依賴巧思、智慧，財務管理知識愈強者財富累積的速度愈快，因為此運之財會需要依靠理財得宜來所創造。

生肖狗

屬狗的人在6月適合在外地尋找財富，經商者宜朝外拓展市場，事業發展的機運也比較好。業務出差或外派者雖然勞心費神，沒有特別大的實權，但是能夠賺得高薪，此外若能善用智慧分析，發揮口才能力，就能創造多元的賺錢機會，例如：兼差當顧問、投稿人、業務等。

◎民俗說法，僅供參考。

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